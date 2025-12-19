El PSPV retira en pleno copetín su 'Volem votar'

Más que 'Volem votar', el PSPV podría decir 'Voldríem votar'. O 'Ens agradaria votar, però...'. O 'Volem votar, però només a la Comunitat Valenciana'. Sin embargo, como el lema presentado en marzo es el que era y la cartelería ya estaba hecha desde entonces, la solución por la que han optado los socialistas tras la dimisión de Mazón y la llegada de Pérez Llorca es retirar la expresión que había sido hasta ahora su santo y seña y que todavía presidía una de las salas de su sede.

Así, en pleno copetín de Navidad presidido por la ministra de Ciencia y líder de la federación valenciana, Diana Morant, varios representantes de su equipo han movido las traseras para que el 'Volem votar' quedara tapado por los logos tradicionales del PSPV-PSOE. En poco más de un minuto el que había sido el mayor deseo de los socialistas desaparecía como si se tratara de una metáfora de cómo los partidos han de adaptar sus deseos a la realidad.