Rufián se mueve en la izquierda y apela a Oltra: "Vuelve, por favor"

"Vuelve, por favor, Mónica Oltra". La reacción a la decisión de la jueza de mantener el archivo de la causa de la exvicepresidenta de la Generalitat ha sido tan escueta como contundente por parte de Gabriel Rufián. Cinco palabras en su perfil de X con la que el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso ha dejado un mensaje de apoyo claro hacia una de las fundadoras de Compromís que tiene hasta una mirada de futuro para todo el espacio progresista, más cuando viene referida por quien se ha convertido en los últimos meses en uno de los referentes de la izquierda plurinacional.

El respaldo de Rufián a Oltra no viene de este viernes ni de la última decisión de la jueza. El dirigente catalanista lo hizo en los primeros instantes, cuando dimitió y el contexto era mucho más complicado para ello. Su comparación con lo vivido con el 'procés' y el encarcelamiento de todo el Consell que organizó la consulta del 1 de octubre ha sido constante, referenciándose en el 'lawfare' y la guerra sucia judicial. Sin embargo, en esta ocasión, su mención ya no va en el choque con la judicatura o la exhibición de apoyo personal, sino que va en la línea de fomentar un regreso político.

"Vuelve, por favor, Mónica Oltra", es un mensaje claro que podría trascender las siglas de Compromís, sino que apela a todo el espacio progresista, ese del que Rufián se está convirtiendo en uno de sus estandartes. No en vano, el CIS ya le sitúa como el dirigente con mayor preferencia para ser presidenciable a la izquierda del PSOE por encima de la vicepresidenta Yolanda Díaz: un 8,2 % frente a un 6,6 % de la que fuera candidata de Sumar, papeleta que aglutinó una constelación de siglas progresistas incluidas Podemos, IU, Compromís o Más Madrid, aunque no ERC.

Los republicanos han mantenido en todo momento una candidatura independiente al resto de partidos de la izquierda estatal, pero esta situación parece estar cambiando con la irrupción de la figura de Rufián. El diputado ha verbalizado su deseo de plantear una plataforma amplia que incluya a las formaciones progresistas del ámbito plurinacional, véase ERC, Bildu, BNG o Compromís, sin embargo, el movimiento no acaba de cuajar ni entre las estructuras de su propio partido ni tampoco ha tenido grandes adeptos en las filas de los valencianistas. Al menos, hasta ahora.

Porque ahora la interpelación de Rufián es directa a Oltra. Y algunos de sus próximos, como el portavoz de Compromís-Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, la han recibido compartiendo el mensaje en redes socailes, una forma de mostrar su buena recepción. La conexión es evidente: la propia exvicepresidenta se declaró fan del dirigente de ERC el pasado verano en uno de los actos organizados por la sociedad civil en los que viene participando. "Últimamente me parece bien todo lo que hace, es el único que se sale del molde", dijo.

"Proyecto alternativo"

En aquella misma cita habló de la necesidad de impulsar un "proyecto alternativo" y que el frente amplio que proponía Rufián sería solo el "paso final", sin cerrarse la puerta a participar en él o, incluso, encabezarlo. Ese cruce de buenas palabras y admiración tiene meses después una gran carga política al converger dos fenómenos que han avanzado en paralelo: el regreso de Oltra y la reconfiguración del espacio progresista. Ninguno de los dos está cuajado ni mucho menos, pero se vienen dando pasos y se van escenificando gestos.

Hace dos meses, por ejemplo, Oltra participó en un acto en la sede de Esquerra Unida (siglas bajo las que militó) junto a la ministra de Juventud, Sira Rego, y la líder de la formación, Rosa Pérez Garijo. Antes estuvo en una charla en Madrid sobre lawfare con un diputado de los comuns. Después protagonizó un debate sobre la desafección política, la juventud y la migración. La agenda de la exvicepresidenta sigue dejando pistas, una sucesión de puntos que todavía no tiene un trazo cerrado, pero que va perfilándose para expectativa de su partido ("Sempre amb tu, companya", escribió Compromís en X) y también desde el PSPV, que anhela que el regreso de Oltra espolee y aglutine el disperso mundo a su izquierda.