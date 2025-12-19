Sanidad amplía hasta 56 millones el presupuesto para enviar cirugías a la privada

La Conselleria de Sanidad amplía el presupuesto para derivar operaciones a la sanidad privada y dispondrá de un total de 56 millones de euros para esta cuestión. El presupuesto inicial de 2025 contaba con 22 millones para esta partida, la de reintegro de gastos por asistencia quirúrgica; pero, con la última modificación, realizada el pasado 26 de noviembre, casi ha triplicado esa cantidad inicial. Desde principios de año, este importe se ha incrementado hasta en cuatro ocasiones a través de modificaciones presupuestarias publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). En julio, con la primera ampliación, pasó de 22 a 36 millones; a principios de octubre, creció hasta los 48 millones, como publicó Levante-EMV; y en noviembre, el fondo se incrementó primero a casi 51 millones y, ahora, 56.

"Hemos pasado de externalizar departamentos enteros a externalizar servicios -, criticó el diputado Rafa Simó del PSPV-PSOE en el debate parlamentario del jueves en las Corts Valencianes-. Y detrás está el mismo artífice, el conseller Gómez, uno de los impulsores del modelo Alzira". El socialista criticó al titular de Sanidad por incrementar un "50 % las externalizaciones", un sistema que tampoco ha servido "para mejorar las listas de espera". El objetivo, según Simó, es claro: "Cuanto más larga sea la lista de espera, mejor para la privada", aseguró. Además, señaló que los propios profesionales comentan en privado -en público, no lo hacen por el temor a posibles represalias- que, con sus políticas, Gómez parece que "quiera que nos vayamos a trabajar a la privada".

Rafa Simó, diputado socialista. / Gabriel Utiel

Sin reparos del conseller

Ante esto, el conseller Marciano Gómez no se ha mostrado preocupado. De hecho, ha explicado que su labor, como conseller, es "hacer eficaz y eficiente" la sanidad pública y que, en caso de que esto no sea necesario, no tiene reparos en "recurrir sin ambages a la sanidad privada". Sin embargo, ha explicado que no es lo mismo derivar cataratas que intervenciones de cáncer. Pese a estos cambios, el titular de Sanidad reivindicó este jueves que los quirófanos trabajan al 75 % de su capacidad frente al 72 % durante la era del Botànic.

A nadie se le escapa que Gómez fue uno de los impulsores del 'modelo Alzira' y que sigue siendo un firme defensor de la colaboración público-privada. Bajo su gestión, se ha prorrogado hasta el año 2030 la concesión del hospital del Vinalopó, cuya gestión está en manos de Ribera Salud. Hace un par de semanas, cuando estalló la polémica por los audios en Torrejón, gestionada también por esta empresa, Gómez cerró filas de inmediato al señalar que era una crisis concreto del hospital madrileño y que no tenía nada que ver con la concesión valenciana. De hecho, rechazó solicitar una auditoría adicional en el departamento alicantino para comprobar si las prácticas del centro madrileño se habían trasladado o no a la Comunitat Valenciana.

Peonadas sí, peonadas no

Las críticas por derivar a la privada se han acrecentado en los últimos meses porque la Conselleria de Sanidad canceló las peonadas, las horas extra por las tardes para operar más, con la excusa de probar el nuevo sistema de productividad por incentivos. Sin embargo, esta misma semana, el departamento informó a los sindicatos de la recuperación de este servicio, lo que invita a pensar que las listas de espera se han disparado en estos meses; un dato que se conocerá a mediados de enero. Si este pretexto se ha usado o no para incentivar las derivaciones a la sanidad privada, como critican los sindicatos y la oposición, solo lo sabe el propio Gómez, aunque el presupuesto para enviar cirugías a la privada no ha dejado de crecer. Se gastarán en 2025 al menos 56 millones, 34 más que hace un año.