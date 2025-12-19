Sanidad cierra las bolsas de personal 'sine die' y no admitirá más candidatos

Las bolsas de personal de la Conselleria de Sanidad cierran sine die y no admitirán más candidatos. Esto significa que quien esté finalizando sus estudios de Enfermería, TCAE o técnico de rayos no podrá entrar en la bolsa y optar a un puesto temporal en los centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana. Así lo ha comunicado el departamento de Marciano Gómez a los sindicatos en un encuentro celebrado este viernes y ha informado de ello a través de una nota de prensa, en la que ha justificado que la decisión está ligada a la redacción de una nueva legislación de regulación de las bolsas para adaptarse a la normativa europea.

Esto significa que, además de no admitir más candidatos, tampoco se actualizarán los méritos de las personas ya inscritas en las bolsas anteriores, una situación que afectaría a más de 50.000 aspirantes, como critican desde CCOO. "Esta decisión bloquea el acceso al empleo público sanitario y rompe el funcionamiento normal del sistema de contratación temporal", denuncian en un comunicado. En este, exponen también que "el colapso de la bolsa", como así lo califican, "es una consecuencia directa de una pésima gestión por parte de la conselleria".

Sanidad se reserva la opción de convocar nuevas inscripciones en aquellas categorías consideradas "deficitarias" mediante listas de reserva. Podría ser una opción para mantener abierta la convocatoria para los médicos porque, según los últimos datos de la Generalitat, las vacantes se cuentan por centenares.

Otro cambio

Al mismo tiempo que se congela la admisión de nuevos candidatos, Sanidad unifica la Orden 4/2019 por la que se regula el procedimiento de selección de personal temporal para la cobertura de plazas estatutarias y el decreto 76/2024, aprobado por el actual Consell y muy criticado en su día por los sindicatos. El motivo de esta fusión es "resolver los problemas de rigidez que presenta la normativa actual" que regula la selección de personal.

Según CCOO, esta segunda normativa introdujo una baremación "mucho más compleja con másteres, cursos, idiomas y múltiples méritos" que, aunque "fue presentado como garantía de excelencia profesional", en realidad "supone un obstáculo al no dotar de recursos técnicos ni humanos para su efectiva gestión". Esto es, en opinión del sindicato, una decisión "política" que ahonda en el "desmantelamiento de la sanidad pública con derivación de recursos a la sanidad privada". Cabe recordar que Sanidad ha ampliado hasta 56 millones el presupuesto para enviar cirugías a la privada.