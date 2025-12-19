La UPV alcanza un presupuesto récord de 457 millones impulsada por el plan plurianual de financiación

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha entrado en una nueva etapa que le permite más certidumbre y ambición institucional. El Consejo Social de la institución ha aprobado un presupuesto de 457 millones de euros para el ejercicio 2026, lo que representa un crecimiento del 7,1% respecto al ejercicio 2024, el cual tuvo que ser prorrogado durante el año 2025. Este incremento presupuestario no es un hecho aislado, sino la consecuencia del Acuerdo de Financiación 2026-2029 firmado recientemente con la Generalitat Valenciana, un marco que garantiza la estabilidad financiera y permite a las universidades públicas planificar su actividad a medio y largo plazo.

Un cambio de paradigma: la financiación plurianual

Durante años, las universidades públicas valencianas habían reivindicado un horizonte financiero que superara la anualidad de los presupuestos. La firma del Plan de Financiación Plurianual el pasado mes de octubre, aprobado por unanimidad por las cinco universidades públicas, ha desbloqueado una situación de parálisis (aunque aún quedan flecos por cerrar). Gracias a este pacto, la UPV consolida una financiación ordinaria por parte de la administración autonómica de más de 287 millones de euros.

La presidenta del Consejo Social, Mónica Bragado, ha valorado este acuerdo como "histórico", destacando que estas cuentas refuerzan la apuesta decidida de la UPV por una docencia de calidad y la transferencia de conocimiento al tejido empresarial. Por su parte, el rector José Capilla ha subrayado que este escenario aporta una "seguridad jurídica fundamental" para consolidar a la UPV como un referente tecnológico nacional e internacional.

Radiografía de las cuentas

El presupuesto de 2026 se estructura de forma equilibrada para "garantizar la sostenibilidad económica de la institución". En el capítulo de ingresos, se distinguen dos grandes bloques.

El primero son los ingresos estructurales (344 millones de euros): Crecen un 7,2% respecto a 2024 e incluyen la financiación ordinaria de la Generalitat, las matrículas oficiales y otros recursos recurrentes. Estos fondos son los que permiten cubrir los costes fijos de personal y asegurar los servicios esenciales.

El segundo son los ingresos finalistas (113 millones de euros): Destinados a actuaciones específicas financiadas por terceros. De estos, 101,1 millones se inyectarán directamente en formación permanente y actividades de I+D+i, como proyectos competitivos y convenios con empresas. Otros 8,5 millones se blindan para becas y programas de apoyo al estudiantado. Según el gerente de la UPV, Jesús Marí, la universidad goza de "buena salud financiera", manteniendo un ahorro interno de recursos estructurales de unos 22 millones de euros.

Inversión en talento e infraestructuras

En cuanto al gasto, la prioridad absoluta es el capital humano y la modernización de los campus. El principal gasto es el de personal (255,7 millones de euros): Esta partida absorbe el grueso del presupuesto para garantizar las retribuciones del personal docente, investigador y de gestión. Supone un incremento de más de 13 millones respecto al ejercicio anterior.

Le siguen las inversiones reales (126,9 millones de euros): Es el apartado que experimenta un crecimiento más notable, con un 12% más. Estos fondos se destinarán a equipamiento científico, infraestructuras y proyectos de sostenibilidad.

En tercera posición está el fortalecimiento de unidades: Los recursos destinados a centros docentes, departamentos y estructuras de investigación se actualizan con un 8,4%. En cuanto a gobierno corporativo destinan 62,5 millones, destacando un aumento significativo en el mantenimiento de infraestructuras (RAM) y programas de captación de talento investigador de excelencia.

La UPV y la Universidad de Beihang acuerdan un nuevo marco de cooperación para la formación de talento / UPV

La mirada en Oriente: El nuevo Campus de Beihang

El desahogo financiero y la capacidad de planificación estratégica que otorga el nuevo pacto con la Generalitat han permitido a la UPV acelerar su proyección global. En este contexto, el último Consejo de Gobierno del año ha ratificado un movimiento de calado internacional: la aprobación de la memoria de verificación de seis másteres universitarios que se impartirán en el nuevo campus de Beihang (China).

Este campus representa la punta de lanza de la diplomacia tecnológica de la UPV en Asia. Los títulos seleccionados no son casuales, sino que responden a áreas de vanguardia donde la politécnica valenciana (que es la mejor de España) busca liderar a nivel internacional: Aerospace Systems, Artificial Intelligence Technologies, Wireless Communications, Computer Science and Technology, Intelligent Manufacturing y Robotics Engineering.

La implantación de estos másteres en China supone un hito en la internacionalización de la universidad, permitiendo no solo la exportación del modelo educativo valenciano, sino también la creación de puentes directos con uno de los ecosistemas de innovación más potentes del mundo.

Según el rector Capilla, este tipo de proyectos estratégicos son posibles gracias a que ahora la institución puede tomar decisiones responsables con una visión de futuro que antes, sin el marco plurianual, era inalcanzable. Con estas cuentas, la UPV no solo asegura su funcionamiento diario, sino que blindan su posición como actor global en la educación superior del siglo XXI.