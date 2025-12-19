El videoanálisis de Joan-Carles Martí "Si no vemos a mujeres y hombres ponerse en primera línea contra el machismo, sin tacticismo ni cálculos internos, esto no cambiará"

Las elecciones de este domingo en Extremadura abrirán un ciclo electoral extenso, que continuará con Aragón, Castilla y León así como con Andalucía. Pero, la pregunta que lanza el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí es si el próximo año se celebrarán elecciones generales.

Mientras tanto, en la recta final de la campaña extremeña, Bruselas ha tomado una decisión muy importante. Tras más de dieciséis horas de conversaciones, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado emitir eurobonos para financiar a Ucrania. "Hablamos de un salvavidas de noventa mil millones de euros para Kiev", sentencia.

Aunque esta medida, explica el periodista, "ha sido un fracaso en el otro punto clave, el bloqueo de los activos rusos congelados. Y eso no es un detalle técnico, es política en estado puro", explica. Para Martí, el futuro de una Europa que se mueve entre Estados Unidos y China se decide en cumbres como esta, porque "afectará directamente a nuestro bolsillo. Por tanto, es nuestro futuro".

La reunión de esta semana del presidente Pérez Llorca en Moncloa con Pedro Sánchez ha sido otra de las noticias de la semana. "Salir de la polarización entre el PP y el PSOE va a ser difícil, es cierto, pero si de verdad se quiere abrir un camino hay un primer paso razonable: la comisión mixta que se ha acordado y en la que se incorporarán los ayuntamientos afectados por la dana. Ahí el pragmatismo no es un eslogan, es una obligación", razona.

El machismo que está azotando a la política española copa la actualidad. El último caso, en Jérica, vuelve a demostrar que "es estructural y que afecta a dirigentes de todos los partidos. Por tanto, mientras no veamos a mujeres y hombres líderes ponerse en primera línea, sin tacticismo ni cálculos internos, esto no va a cambiar".

Los últimos movimientos del alcalde de Almussafes, Toni González, también están en el punto de mira de la prensa. Tanto por su acercamiento al partido de Jorge Rodríguez como por el señalamiento a su "enemigo íntimo", el alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Y el lunes, lotería: el día de la suerte, sí, pero sobre todo el día de la salud, como sabe la mayoría. Con eso entramos en los días más "entrañables del año", en los que casi seguro no bajará la intensidad informativa.