Bomberas en peligro de extinción: 10 mujeres y 475 hombres

Las mujeres solo son el 7% de la plantilla del Consorcio Provincial de Bomberos de València lo que significa que de 746 personas trabajadoras solo 47 son mujeres. Así consta en el primer Plan de Igualdad de este organismo público que, sin embargo, UGT ha denunciado en la Inspección de trabajo, ya que no se ha implementado ninguna de las acciones que constan en el mismo para garantizar el acceso de las mujeres al cuerpo de bomberos. Y es que, según consta en el informe, solo hay 10 mujeres bomberas (frente a 475 hombres), ya que su presencia se centra en oficinas y en las áreas de recursos humanos, intervención y secretaría.

"Gran parte de la plantilla se encuentra en la Escala Básica – Bombero/a (65%) seguido de Escala Mando – Cabo (12,2%), si bien la presencia de las mujeres en estas categorías es residual, puesto que son el 2% de las personas de la Escala Básica Bombero/a (10 mujeres de las 54 totales), siendo nula su presencia en la Escala Mando – Cabo. De este modo, las mujeres se encuentran de forma mayoritaria, como ya se ha señalado, en las distintas categorías administrativas reflejando una clara segregación horizontal en la administración", afirma el Plan de Igualdad en el análisis de la plantilla.

El Consorcio Provincial de Bomberos no cumple con el Plan de Igualdad y, sin embargo, ha anunciado un estudio de impacto de género para detectar posibles brechas o sesgos en los procesos de selección y proponer medidas que garanticen la equidad real entre mujeres y hombres en el acceso a la plantilla. Desde UGT se revuelven, ya que el documento "está hecho, se llama Plan de Igualdad y lo llevan ignorando 3 años". Desde el organismo público afirman que el trabajo combinará análisis documental, cuantitativo y cualitativo para revisar las bases de selección; así como los méritos, las pruebas físicas y teóricas, la composición de los tribunales y los criterios de valoración. Además, evaluará la posibilidad de reservar hasta un 40 % de las plazas para el género menos representado, "una medida de discriminación positiva que ya aplican otros cuerpos de seguridad en España y que permitiría avanzar hacia una plantilla más equilibrada y representativa".

"La reserva de plazas es una medida vacía", afirman

Sin embargo, las bomberas en activo se revuelven y rechazan una cuota fija, algo que califican de "una medida vacía". "La reserva de plazas siempre calienta el ambiente, pero es una medida que tiene titular pero no es efectiva ni real porque ponen un cupo y la gente piensa que el 40% de las plazas serán ocupadas por mujeres y eso es mentira. El porcentaje se aplica a los aprobados y si las pruebas físicas son imposibles para las mujeres, pues no habrá mujeres que aprueben la oposición. Es decir, se reserva un 40% de las plazas para ¿quiénes? ¿Las tres o cuatro mujeres que superen las pruebas físicas y consigan aprobar la oposición? Es una medida llamativa que genera polémica y no conduce a nada", explican mujeres del cuerpo de bomberos que, sin embargo, no quieren ni ser señaladas ni ser criticadas.

Por ello, desde UGT instan a cumplir el Plan de Igualdad que, entre sus primeras medidas destaca la formación y divulgación. Y es que "hay muchos bulos", afirman desde los sindicatos. "No es cierto ni que defendamos los cupos, ni que sean pocas las mujeres que se presentan y que por eso no acceden a las plazas. Nadie tiene en cuenta la cantidad de mujeres que ni lo intentan porque se autodescartan. Es más, cuando miras otros cuerpos similares, como los bomberos forestales o las bomberas de Francia, el porcentaje es de un 20%. Así que no es que no queramos hacer este trabajo, es que no podemos acceder", explican.

Y, de nuevo, las pruebas físicas salen a la palestra. "Las pruebas de hombres y mujeres siempre han estado diferenciadas, pero no son justas para nosotras. Se deben decidir con datos y realidades científicas, y hasta que eso no cambie las mujeres seguirán viendo limitado el acceso al cuerpo de bomberos. Son los hombres quienes deciden, desde el centro de su fisionomía que es lo que se debe valorar y cómo hacerlo. Y así nos quedamos fuera. Hay que tener datos científicos", añaden mientras recalcan la necesidad de empezar a implementar las medidas del Plan de Igualdad "porque ya tiene más de tres años y no se ha hecho nada de nada".