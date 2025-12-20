Educación publica 2.016 vacantes para el concurso de traslados del personal docente

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado las vacantes correspondientes al procedimiento del concurso de traslados del personal docente de los centros públicos de la Generalitat.

La Dirección General de Personal Docente ha dado a conocer la relación de puestos vacantes por centro educativo y especialidad docente que podrán ser adjudicadas al personal participante en el proceso en calidad de destino definitivo, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En el cuerpo de maestros se han ofertado un total de 2.016 plazas distribuidas por provincias de la siguiente manera: 834 en Alicante, 293 en Castellón y 889 en Valencia. Como principal novedad, este año se han incluido puestos de Educación Infantil con requisito lingüístico de nivel B2 de inglés, medida que contribuirá a garantizar la adecuada implantación de los programas plurilingües en los centros educativos.

En los cuerpos de profesorado de enseñanza secundaria y otras enseñanzas, la cifra también es significativa, con 3.302 vacantes, de las cuales 76 corresponden a Escuelas Oficiales de Idiomas, 157 a conservatorios de música y danza y 97 a educación de personas adultas. El procedimiento también contempla 26 puestos vacantes para facilitar la movilidad y la obtención del primer destino a los funcionarios del cuerpo de inspectores de educación.

La Conselleria ha destacado especialmente la publicación de puestos de primaria y secundaria en centros de formación de personas adultas, cifras que superan las de anteriores convocatorias y reflejan una apuesta decidida por la estabilidad de las plantillas y el compromiso con la educación de las personas adultas.

Asimismo, se incorporan vacantes en el Centro Específico de Educación a Distancia (CEED), lo que evidencia el compromiso de la Conselleria con la transparencia y con el objetivo de ofrecer al personal docente el mayor número posible de oportunidades de destino. En esta convocatoria participan 4.449 maestros y 4.922 profesores.

Con el número de vacantes ofertadas, junto con las resultas que se generarán durante el propio proceso, la Conselleria estima que se cumplirá el compromiso de garantizar al personal docente su derecho a la movilidad, facilitando la mejora de sus condiciones de trabajo y de conciliación familiar.