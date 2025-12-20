La inauguración "encubierta" del túnel peatonal de la calle Alicante

La Ley de Publicidad Institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas aprobada en 2018 por el gobierno de Botànic y auspiciada por Compromís vuelve a jugar malas pasadas. La esperada apertura del túnel peatonal de 260 metros que conecta las estaciones del metro de la calle Alicante con Xàtiva, un obrón de 24 millones de euros que servirá para hacer trasbordo a los viajeros de las líneas 3, 5 y 9 con la 10 y de atajo subterráneo para vecinos y visitantes, especialmente, en los días de colapso fallero se habría topado, por el formato, con esta normativa que busca acabar con el autobombo político.

El texto de la norma establece en su preámbulo que “la inauguración será el primer uso que se le de por parte de los ciudadanos y ciudadanas al servicio o infraestructura de nueva creación o construcción”. Se busca así dar protagonismo al ciudadano y acabar con la clásica foto del político cortando cintas inaugurales. El objetivo, expone el preámbulo de la ley, a la que el PSPV llegó a poner reparos en su tramitación y que se habría saltado el mismo Ximo Puig en la inauguración de una carretera en Moralla, es "evitar la proyección de infraestructuras o servicios en función de la rentabilidad electoral y centrar las decisiones sobre nuevas infraestructuras o servicios en su utilidad pública, además supone un importante ahorro dentro de los parámetros de buen gobierno”.

En el caso de la apertura del túnel de la calle Alicante, la comitiva encabezada por el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, de la que formaban parte también el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, el gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Alfonso Novo, y el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, en sustitución de la alcaldesa, MªJosé Catalá, que excusó su asistencia por indisposición, se produjo antes de que el público pudiera usar el túnel. De hecho, según comprobó este diario los accesos estaban cerrados con persianas metálicas que no se abrieron hasta las 12 del mediodía, tras el paso de los responsables políticos. Algunos viajeros procedentes de la línea 10 quedaron atrapados y tuvieron que esperar hasta el paso de la comitiva para poder acceder al túnel.

"No es propaganda"

Fuentes del Consell apuntan que el acto fue una "puesta en servicio", termino que se ha instaurado en sustitución del de "inauguración", aunque no es exactamente lo mismo ya que la puesta en servicio se refiere a una apertura "en pruebas" previa a la apertura definitiva al público. Señalan las mismas fuentes que lo del jueves "no fue un acto público de inauguración". "Solo informamos de que una obra se abre al público, no se hizo ningún discurso politico sino que se ha explicado la obra y lo que supone, no se ha cortado cinta y no es propaganda", recalcan. Pérez Llorca, concretamente, describió las características de la obra de la que dijo "supone una oportunidad para que la Generalitat contribuya a reconfigurar y mejorar el corazón de la capital".

Las puertas de acceso al túnel cerradas con usuarios esperando / LEVANTE-EMV

Qué dice la ley

La ley de publicidad institucional establece en su artículo 5 la prohibición de “organizar cualquier acto de inauguración, o similares, de obra acabada o servicio por parte de personas con cargos electos o altos cargos, financiados con fondos públicos parcial o totalmente, directa o indirectamente”. “Esta prohibición incluirá los viajes en cabina de conductor de cargos electos o altos cargos respecto de las infraestructuras de transporte público colectivo". Una prohibición que no siempre cumplen los responsables públicos a los que cuesta renunciar a hacerse la típica foto a bordo de vagones de trenes o tranvías de nueva construcción.

En otro de los artículos la ley establece que se prohíben igualmente "los actos de puestas de primeras piedras, de inauguración o similares, de inicio de construcción de obra financiada, total o parcialmente, con fondos públicos por parte de personas con cargos electos o altos cargos". Las obras del túnel estaban financiadas con fondos europeos Next Generation.