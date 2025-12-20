Los mejores belenes de las comarcas valencianas

La tradicional construcción de belenes, también conocida como belenismo, es tan antigua que se remonta a las galerías subterráneas romanas, con una primitiva representación que fue hallada en las Catacumbas de Priscila (Roma). En este mural, se podía apreciar la clara imagen de la Virgen María sosteniendo un bebé entre sus brazos, que vendría a ser el niño Jesús, y tres figuras masculinas que parecen portar obsequios en sus manos, y que serían los Reyes Magos.

No obstante, la auténtica costumbre de un nacimiento viviente, tal y como hoy en día lo seguimos conociendo, se sitúa algún tiempo después, también en Italia, pero esta vez en Greccio. Durante la Nochebuena de 1223, San Francisco de Asís se propuso recrear el nacimiento de Jesucristo en una cueva muy cercana a la ermita de la localidad, sin imaginar que, con ese acto, marcaría el comienzo de un folclore que, con el paso del tiempo e impulsado por la Orden Franciscana, llegaría a ser una constante en la decoración navideña de numerosas familias y hogares.

En la actualidad, además del tamaño de las figuras, que del mítico pesebre navideño han evolucionado hasta el belén monumental, y escenas adicionales que dotan los pesebres de una mayor continuidad, la pulcritud en los detalles también se ha ido afinando. En Valencia, tierra de maestros artesanales, los artistas falleros han sido capaces de fusionar sus técnicas con la Navidad para, a través de la nueva tecnología -como es la impresión 3D- elaborar nacimientos más atractivos y satíricos, fieles a su esencia.

Por todo ello, esta guía persigue el objetivo de recolectar algunos de los belenes más impresionantes de las comarcas valencianas para que en estas fiestas no te quedes sin verlos. Y esta ruta empieza en l’Horta Sud, concretamente en Albal, con su Belén hiperrealista de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.

Belén hiperrealista de Albal

Compuesto por más de 100 figuras de relevantes artesanos belenistas y más de 10 metros cuadrados, que recrean con fidelidad la vida y las costumbres de la época, esta exposición de grandes dimensiones ha vuelto a esta iglesia tras muchos años sin realizarse. En su inauguración oficial, que tuvo lugar el pasado 6 de diciembre y que contó con la participación de Engraci Bataller, el párroco; Emilio Navarro, el autor de la obra; y José Miguel Ferris, el alcalde, se destacó el gran trabajo del artista y se realizó la respectiva bendición del belén por parte del capellán.

Belén hiperrealista de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. / A. A.

«Esta obra se encuentra al nivel de las exposiciones que pueden verse en grandes ciudades», declaró el primer edil durante el acto de apertura, resaltando la apuesta por recuperar una tradición que, inevitablemente, engrandece la vida cultural y patrimonial del municipio.

El montaje, obra íntegra de Emilio Navarro, de la firma E. Navarro Belén & Art, y que ha requerido de más de un año y medio de trabajo, forma parte de la colección personal del autor, quien ha querido exponerlo de manera voluntaria en la parroquia. Uno de los aspectos más llamativos del belén es la minuciosidad de sus detalles y la riqueza de sus ambientes, que invitan a detenerse en cada escena.

Entre las figuras más destacadas se encuentran numerosas piezas de la escultora Montserrat Ribes, acompañadas por obras de imagineros de reconocido prestigio como Arte Sacro Hermanos Cerrada, José Oviedo o José Luis Mayo. El conjunto se completa con varias piezas pintadas por la artista albalenca Ana Muñoz que aportan un valor añadido al proyecto desde el ámbito local.

Todo ello, combinado con una cuidada iluminación que recrea las diferentes fases del día, junto a efectos de sonido y música ambiental que convierten la visita en una experiencia inmersiva capaz de transportar al espectador al pasado. Podrá visitarse hasta el próximo 11 de enero en horario de 16:30 a 18:30 horas, de lunes a viernes, y de 10:00 a 11:30 horas, durante el fin de semana.

Este primer belén se consolida como una de las propuestas navideñas más destacadas de Albal y de la comarca, poniendo en valor tanto la tradición belenista como el trabajo artesanal y artístico, y convirtiéndose en un punto de encuentro cultural para vecinos y visitantes durante las fiestas navideñas.

Belén de Roca

A continuación, es momento de trasladarse hasta l’Horta Nord, específicamente a Meliana, donde se encuentra uno de los nacimientos más impresionantes de toda la Comunitat Valenciana: el Belén de Roca, que este 2025 celebra su 35 aniversario. La historia de esta emblemática representación empieza su andadura en 1989, cuando Melchor Almel -Maestro Belenista y miembro de la Asociación de Belenistas de Valencia- junto a familiares y amigos decide participar en un concurso de esta misma disciplina.

El impresionante Belén de Roca de Meliana. / A. M.

A pesar de no resultar ganadores en aquella edición, quedar en tan buena posición los impulsó a mejorar sus técnicas y crear otro belén que, un año después, sí les otorgó la victoria. Continuaron formándose y, poco a poco, el belén fue creciendo tanto en superficie como en número de figuras y visitantes. Esto los llevó a cambiar de emplazamiento a otro más grande que sí les permite dejarlo montado todo el año para que pueda darse a conocer también durante el resto de épocas.

Según datos oficiales, sus dimensiones son de 50 m2 y cada Navidad es diferente porque se encargan de añadir nuevas figuras. Actualmente ronda las 7000 piezas y la más grande mide 18 centímetros. El nacimiento se compone de dos partes: por un lado, la Bíblica, que tal y como su nombre indica, muestra las diferentes escenas de la vida de Jesús siguiendo un orden cronológico; y, por otro, L’olla de Nadal, la parte más popular, que replica con exactitud la barraca valenciana del siglo pasado. Asimismo, algunos de sus objetos poseen movimiento y cuenta con efectos especiales. En su página web permiten incluso llevar a cabo una visita virtual por sus distintas zonas.

Belén de Aprendices

Dejando l’Horta atrás, en la comarca de Camp de Morvedre es requisito indispensable visitar el Belén de Aprendices de Puerto de Sagunto, situado en la sala parroquial de la Iglesia de Begoña. Elaborado por la Asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices, este nacimiento es tan histórico que cuenta con figuras elaboradas entre los años 1946 y 1966, además de, por supuesto, nuevas incorporaciones animadas y luces que muestran el paso del día a la noche.

Por su parte, esta exposición está dividida en tres partes bien diferenciadas: la primera de todas es la que ocupa la maqueta de los antiguos aprendices, cuyos detalles todavía se siguen puliendo; la segunda, el belén más ancestral, con las piezas comprendidas entre las fechas anteriormente citadas; y, por último, el nacimiento contemporáneo, con más de 500 piezas, muchas de las cuales cuentan con movimiento.

Esta representación tan especial podrá visitarse hasta el 6 de enero en horario exclusivo de tarde si es entre el lunes y el viernes, e indistintamente de mañana y tarde los sábados, domingos y festivos.

Belén de Aprendices de Puerto de Sagunto. / Daniel Tortajada

Belén de Cullera

En Cullera (Ribera Baixa) el belén que proponemos visitar se encuentra de celebración por su 50 aniversario y, tan solo por segunda vez en su historia, ha salido de la casa de su autor, Miguel Ángel Falcó, para mudarse temporalmente a la planta baja de la Residencia Municipal de Cullera, un hito que no se repetía desde hace 30 años.

Este nacimiento monumental, que cuenta ya con medio siglo de vida y que permanecerá abierto hasta el 6 de enero, surge de la tradición familiar que compartía Falcó con su padre, quien a lo largo de estas décadas, ha seguido ampliando y perfeccionando cada escena.

En este amplio nacimiento se hallan repartidas un total de 3000 figuras artesanales que, junto a sus paisajes, detalles y más de 100 metros cuadrados de representaciones, logran conseguir que cualquier visita se vuelva inolvidable.

Detalle del nacimiento compuesto por más de 3.000 piezas artesanales. / Joan Gimeno

El gran Belén de Xàtiva

Para finalizar esta ruta belenística, la última parada nos lleva hasta Xàtiva, en la comarca de La Costera, donde reside el belén más grande del país a tamaño natural y en superficie, y que estará disponible hasta el 6 de enero.

Este año, además, cuenta con novedades: la animación musical durante el recorrido, cuyo itinerario se ha visto modificado, y la incorporación de dos figuras nuevas que se suman a la restauración de otras tres. A su vez, la exposición cuenta con un total de 11 dioramas y personajes ilustres escondidos para que los pequeños -y no tan pequeños- puedan divertirse buscándolos.

La superficie de este gran belén supera los 1600 metros cuadrados y se halla en la Albereda Jaume I. Sus figuras han sido elaboradas por artistas falleros y para recrear las escenas se han hecho servir de elementos naturales, en especial con alimentos o plantas que dan una mayor verosimilitud a las diferentes escenas.