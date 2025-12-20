Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad

Una gran masa de aire siberiano extremadamente frío está a punto de afectar al sur de Europa, donde dejará temperaturas gélidas y mucha nieve, incluida la península ibérica. Así lo anunciaron hace unos días los meteorólogos de Meteored, quienes aseguraron que Valencia también se vería afectada por esta situación. En estas mismas líneas, podrían llegar a registrarse nevadas a partir de los 600 metros capaces de dejar un manto blanco a buena parte del territorio.

Lo que sí es más inminente es la posibilidad de una nueva oleada de lluvias este domingo, el día previo al esperado Sorteo Extraordinario de Navidad. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo se presentará nuboso y con precipitaciones débiles en el interior, en especial a lo largo de la segunda mitad del día. Por su parte, la cota de nieve bajará paulatinamente desde los 1400-1600 metros hasta los 900-1100. Las temperaturas seguirán en descenso y se presentarán heladas en el interior de la mitad norte. Respecto al viento, será flojo, con intervalos moderados de componente oeste y sin descartar rachas muy elevadas en puntos expuestos de la zona interior.

Una Navidad pasada por agua

Asimismo, la cota de nieve podría dejar precipitaciones en forma de copos en muchos puntos del interior de la provincia, incluida València, especialmente en Alcublas o en comarcas como el Rincón de Ademuz, La SerraníaUtiel-RequenaValle de Ayora-Cofrentes y Canal de Navarrés, además de en sierras como Calderona, Enguera, Negrete y el macizo del Caroche.

Esta caída del termómetro se mantendrá durante el resto de la semana más navideña del año, con cielos nubosos y vientos fuertes. Aunque a fecha de este sábado el lunes parece no presentarse lluvioso, las estimaciones de Aemet señalan más agua para el martes y el miércoles, sin muchos más cambios a lo ya previsto para el domingo.