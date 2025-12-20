Oltra inyecta algo de ánimo a una izquierda alicaída

Con las urnas de las elecciones de Extremadura camino de confirmar un duro revés electoral, las encuestas en contra y las tensiones en el Gobierno central tras los escándalos en el PSOE, la izquierda ha recibido una pequeña inyección de ánimo en el final de la semana: Mónica Oltra. La decisión de la jueza de mantener el archivo de la causa de la exvicepresidenta de la Generalitat no termina con la situación procesal de la dirigente valencianista, en manos de nuevo de la Audiencia Provincial, pero es uno de los pocos elementos que compacta a los principales dirigentes del bloque progresista.

Las reacciones en redes sociales muestran que la ex líder de Compromís es un activo que sobrepasa no solo las líneas de la coalición que ayudó a fundar, sino que trasciende de los límites territoriales de la Comunitat Valenciana. El más claro fue el viernes Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso y referente al alza a la izquierda del Partido Socialista, quien en tres palabras expresó un claro anhelo: "Vuelve, por favor".

La petición tan directa no la repitió ningún otro alto mando en los partidos progresistas, sin embargo, sí que hubo claras muestras de apoyo de distintas formaciones. Una de ellas ha sido la ministra de Sanidad y referente de Más Madrid, Mónica García. "La enésima vez que archivan el lawfare contra Mónica Oltra. Mil petons i força querida", escribió en sus redes sociales. García participó en el acto de Otras Políticas que reunió a varias dirigentes de partidos de la izquierda, entre ellas, una Yolanda Díaz en auge que cuatro años después ha mantenido silencio.

No obstante, en su partido, Sumar, sí que ha habido quien ha verbalizado un claro respaldo a la exvicepresidenta de la Generalitat. Ha sido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy: "La persecución que ha sufrido Mónica Oltra buscaba acabar con una manera de hacer política, la que pone fin a los negocios de las grandes empresas a costa de nuestros derechos. Hoy la justicia vuelve a archivar la causa. El daño no lo resarce nadie".

Mónica Oltra interviene en la Escuela de Ciudadanía en La Petxina de València, hace un mes. / Fernando Bustamante

Otra representante del Consejo de Ministros, Sira Rego, en este caso, de Izquierda Unida, también ha trasladado su apoyo: "Una causa sin indicios empujada desde la ultraderecha. Guerra judicial con un único objetivo: acabar políticamente con una persona. Un abrazo, Mónica". Rego compartió tertulia hace un par de meses en la sede de Esquerra Unida para hablar de feminismo. Desde este partido ha llegado lo más parecido a una petición de regreso a través del diputado y líder del PCE, Enrique Santiago. "Es de justicia reparar este despropósito", señala en un mensaje de ánimo.

Contención en Compromís

Las reacciones de cargos de la izquierda de ámbito estatal se suman a los que emiten los representantes de Compromís. "La verdad solo tiene un camino. Siempre contigo", publicó la cuenta oficial de la coalición, en un mensaje redifundido por los principales cargos. "¿Se acabará de una vez esta ignominia?", se preguntó el síndic Joan Baldoví. "La democracia te necesita, compañera", escribió el diputado en el Congreso, Alberto Ibáñez, persona próxima a Oltra.

En privado transmiten esta satisfacción a la que añaden el matiz de que el procedimiento todavía no está cerrado, volviendo de nuevo a situarse la pelota en el tejado de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. El problema que transmiten no es tanto la decisión que tome, sino el tiempo que tarde en ejecutarla, dilatando un proceso que se alarga ya más de tres años y medio desde que la dirigente dejase todos sus cargos tanto en la Generalitat como en la coalición. Un carpetazo definitivo, cuestión a la que muchos en Compromís no vinculan el regreso de Oltra, sería otra dosis de moral en un momento no muy proclive para festejos en la izquierda.