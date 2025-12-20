Pasas de Llíber para la consellera de Educación en las Corts

Carme Ortí, nueva consellera de Educación, puede presumir de haber sellado su primer paso por las Corts con un regalo de Compromís bajo del brazo. No es una forma de hablar. Además de reproches y deberes, algo que suele ser habitual tras intervenir en la tribuna, Ortí salió de su comparecencia en el parlamento valenciano el viernes con pasas de Llíber para comer en estas fechas, un "obsequio" del diputado valencianista Gerard Fullana que tenía un doble mensaje: desear una feliz Navidad y, sobre todo, ayudarle a "recuperar la memoria" de que formaba parte del "peor gobierno de la historia" de la Generalitat.

"Sabía que se le nublaría la memoria y no se acordaría de que ha formado parte del Consell de Carlos Mazón", le señaló el dirigente valencianista rememorando que Ortí era subdirectora general de Planificación educativa y Centros Privados y Concertados. "Usted no comienza de cero, ya estaba ahí", le espetó. Así, para que pudiera recordar y "hacer autocrítica" así como para acabar con un "buen sabor de boca" su debate, Fullana le entregó una caja de pasas de la Vall de Pop, en concreto, de Llíber, pueblo del abuelo del parlamentario de Compromís.