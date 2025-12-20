Este es el roscón de moda en València: relleno con cacau del collaret

Mejores Roscones de Reyes Artesanos de España. Así pasarán a conocerse las pastelerías valencianas Monplá y Pana David desde que este diciembre consiguieron alzarse con el máximo galardón del evento gastronómico organizado por el Gremio de Panaderos y Pasteleros junto al Gremio de Maestros Confiteros de Valencia. La velada, que tuvo lugar en el Mercado del Grau y que consiguió reunir a más de una treintena de profesionales, perseguía un mismo objetivo: ensalzar este popular dulce navideño. Pero, ¿cómo son exactamente estos roscones ganadores?

Mejor Roscón Innovador

Por su parte, en la categoría Roscón Innovador, Pana David se ha impuesto gracias a la originalidad de su relleno, elaborado con cacau del collaret y sin comprometer la calidad de la masa ni el horneado. Se vende por encargo en su tienda, situada en el Carrer Industria, 7 (Meliana) y cuenta con un precio de 40 euros.

El segundo y tercer puesto de esta sección ha sido para Forn Mariu y Más Que Pan por sus propuestas novedosas que han destacado también por su horneado, textura, aroma y creatividad en los rellenos.

Mejor Roscón Clásico

El primer premio a Mejor Roscón Clásico ha sido otorgado a Monplá por la textura perfecta de su masa, «aireada y esponjosa»; por su horneado «impecable» y por un aroma «tradicional» que recuerda a los roscones artesanos de toda la vida. También se vende de manera exclusiva por encargo en su obrador de València, Calle Pizarro número 32 y está disponible en tres tamaños: un cuarto, medio kilo y tres cuartos. El precio del roscón de medio kilo es de 30 euros si es sin relleno y de 38 si es con.

Todos los roscones expuestos en el Mercado del Grau. / Daniel Tortajada

En esta categoría, el segundo y tercer galardón ha sido para Sukar Pastri Shop y Pana David, respectivamente, reconociendo igualmente la técnica, el punto de horneado, la textura, el aroma y el equilibrio de sabores en sus roscones.

Solidaridad en Navidad

Harina de fuerza, fruta confitada, frutos secos y, en su versión clásica, nada más. Más cerca de un panquemado en forma de aro que de un sandwich redondo de masa con un relleno cargado de calorías, pero también los había en la modalidad de libre diseño. Unos rellenos que han ido mutando desde el cabello de ángel hasta especialidades más exquisitas, como la crema de pistacho. Acostumbrados a verlos en las grandes superficies tan solo en los días previos, los gremios buscan poner en valor que es un dulce lo suficientemente apetitoso como para limitarlo a unos días tan acotados: el 6 de enero porque es el día de Reyes y los siguientes acabárselo.

Al finalizar el concurso, todos y cada uno de los roscones presentados fueron donados a la Asociación Valenciana de Caridad como muestra solidaria con los colectivos más vulnerables en estas fechas festivas.