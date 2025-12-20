Sanidad deriva pacientes ya ingresados a la privada para descongestionar los hospitales por la gripe

La Conselleria de Sanidad está comenzando a trasladar pacientes con largos ingresos en los hospitales públicos a centros privados para conseguir más camas y espacio, debido a la crecida de la presión asistencial en plena ola de gripe. La transmisión 'explosiva' de los contagios está llevando al límite a varios centros -también a los servicios de Urgencias- y, por tanto, se ha adoptado esta fórmula: enviar pacientes a la sanidad privada, como estrategia para "garantizar la asistencia". Fuentes oficiales de la Generalitat explican que es una estrategia que "se hace desde hace años, en situaciones puntuales como la actual, en la que tenemos una concentración de elevada demanda asistencial en corto espacio de tiempo".

Uno de los centros que ya ha trasladado pacientes es el hospital General de València. Según aseguran fuentes de Satse, se ha derivado a la privada a 10 pacientes de la especialidad de Medicina Interna, con el objetivo de disponer de una mayor cantidad de camas libres. El centro aprobó un protocolo el pasado 16 de diciembre, al que ha tenido acceso Levante-EMV, autorizando una derivación máxima de 10 enfermos al mes "de forma equitativa" entre Imed, Quirón y Vithas. Para poder trasladarlos, el número de pacientes esperando el ingreso deben superar el medio centenar y solo se podrá deriva a pacientes de Medicina Interna "sin gran complejidad clínica" y que "no se encuentren en situación final de vida". La potestad para activar el protocolo depende del jefe de guardia y se requiere el consentimiento del afectado o de su representante legal.

Este departamento es siempre el primero en registrar problemas de "saturación" porque es el que más SIPs, es decir pacientes, tiene asignados de toda la sanidad pública valenciana; atiende a una población de 383.162. Cabe recordar que el pasado lunes, el sindicato de Enfermería denunciaba también el "colapso" en su servicio de Urgencias, con más de 60 pacientes esperando una cama en planta desde hacía cuatro días. Con el envío de ingresados a la privada, se consigue cierto alivio, aunque con la alta demanda actual, a nadie se le escapa que se ocuparán casi al instante.

Presión en Urgencias

La situación de "saturación" del General se está replicando en otros centros. Este viernes, el Clínico del 'cap i casal' registraba un total de 66 enfermos esperando una habitación, con camas en los pasillos. "El paciente con más tiempo esperando suma ya 78 horas", explican fuentes de Satse. Esto son más de tres días sin poder ingresar en planta, lo que ofrece una muestra de la presión a la que está sometido el departamento. En La Fe, a principios de semana, había 32 pacientes sin cama pasando la noche en Urgencias. En general, "los servicios están en situación complicada o ya saturados -, explican desde CCOO-. Se han hecho refuerzos en algunos departamentos, pero son totalmente insuficientes para la cantidad de gente que se atiende en algunos hospitales".

La oleada de gripe -mucho más temprana y virulenta que en temporadas anteriores- está llevando al límite las Urgencias de las grandes ciudades, de la que solo se libran los centros comarcales. Esto está provocando una migración de pacientes a estos hospitales buscando una atención "mejor y más rápida", como explicaba ayer viernes Mª Carmen Gómez en Levante-EMV.

La "excesiva privatización"

La medida comienza a aplicarse en un momento en el que se están intensificando las críticas al conseller Marciano Gómez por la privatización de la sanidad, como le espetó la oposición durante el pasado jueves en las Corts Valencianes. De hecho, el Consell ha ampliado hasta los 56 millones el presupuesto para enviar cirugías a la privada a través del Plan de Choque, desde los 22 millones contemplados inicialmente en las cuentas.

El diputado Carles Esteve de Compromís reconoce que la derivación de pacientes "como estrategia puntual es razonable -, razona- porque depende más de las camas disponibles que del personal". Sin embargo, sí critica que se "planteen como parte del sistema público". Por su parte, Rafa Simó del PSPV alertaba ya en las Corts del exceso de pacientes en las listas de espera porque "cuanto más largas son, mejor para la privada".

Una gripe 'explosiva'