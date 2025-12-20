Estos son los municipios valencianos «dorados» en los que más veces ha caído el Gordo

La cuenta atrás para descubrir quiénes serán los afortunados que se harán con el Gordo estas navidades ya ha comenzado, y la suerte para el Sorteo Extraordinario de Navidad ya está prácticamente echada. No obstante, son muchos los rezagados que, todavía hoy, continúan acercándose a los distintos estancos y administraciones para hacerse con algunos décimos eligiendo creer, una vez más, en la magia de estas fechas y en el indomable azar.

En las calles de Valencia, a dos días de conocer los números premiados, no cesan las alusiones a la lotería, camufladas entre conversaciones cotidianas y compras navideñas de última hora. La incertidumbre se siente en el ambiente, pero acompañada de esperanza. En especial, en aquellos municipios que, hace ya más de un año, lo perdieron todo tras la fatídica dana, pero que lograron alzarse, más fuertes que nunca, para reconstruir y reconstruirse.

Por todo ello, es imposible no hacerse la misma pregunta, una y otra vez: ¿caerá este año en mi pueblo el Gordo?

Observando los datos históricos de la Lotería de Navidad y las terminaciones de números que, estadísticamente, han salido más veces para tratar de estimar dónde residen las mayores oportunidades, València capital es la clara vencedora. Con un total de hasta 13 ocasiones (1847, 1904, 1930, 1941, 1950, 1953, 1959, 1985, 1996, 2003, 2006, 2013 y 2018), aquí se encuentra la cifra más alta de toda la Comunitat Valenciana, seguida de cerca por Manises, con 5 «Gordos».

Municipios y terminaciones doradas

Además, este mismo municipio de l'Horta Sud está considerado como una de las localidades más «afortunadas» del país y, al mismo tiempo, la que más veces ha vendido el décimo de oro (1971, 1986, 2012, 2013, 2018, 2022, 2023).

Otros municipios donde también ha caído el primer premio, al menos una vez, incluyen Xàtiva, Gandia, Oliva, Alfara del Patriarca, Paiporta, Paterna, Llíria, Sueca, l'Eliana, Bocairent, Alzira, Massamagrell, Alaquàs, Meliana, Benetússer, l'Alcúdia, Ontinyent.

En cuanto a las terminaciones más repetidas, aunque es cierto que estadísticamente todos los números cuentan, a priori, con las mismas probabilidades por tratarse de un sorteo aleatorio, sí que existen algunos que, por pura casualidad, son los preferidos del azar.

Por ejemplo, el 0 suele ser la terminación recurrente, seguida del 4, 5, 6, 8 y, con menor frecuencia, el 3, 7, 9. Por su parte, en los registros del Sorteo de Navidad, el 1 no es el número uno y, de hecho, es la cifra que en menos ocasiones se ha alzado con el gran premio.