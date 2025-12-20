'Supersábado' navideño en València: Compras, espectáculos y una manifestación llenan el centro

Este sábado, en València han convergido tres acontecimientos que han convertido la ciudad en una auténtica marabunta de personas. Desde las últimas compras navideñas hasta el coro de villancicos, interpretado por 600 voces, pasando por la manifestación en defensa de la vivienda y, todo ello, sin olvidar las luces que envuelven la ciudad y que, como cada año, se han convertido en el plan navideño por excelencia para múltiples familias y visitantes. Miles de personas pasean por el centro del Cap i Casal para realizar las últimas compras navideñas, disfrutar del encendido de las luces en la plaza del Ayuntamiento o disfrutar de las actividades que están programadas para estos días.

Villancicos y cantos corales

No todo son las compras navideñas y las luces, además hay otro tipo de actividades de las que se ha podido disfrutar hoy sábado. Es el caso de los villancicos y cantos corales que han encendido los espacios más emblemáticos del centro de la ciudad de València, el último antes de que la Navidad.En esta iniciativa, impulsada por la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana ( Fecocova ) han participado un total de 25 corales llegados desde todas las partes de la autonomía donde han entonado algunos de las melodías más destacadas de las fiestas navideñas. Unas interpretaciones que han tenidocomo colofón una actuación conjunta en la plaza de la Virgen a través de las voces de unos 600 coralistas.

Manifestación para garantizar el acceso digno a la vivienda

A las luces de Navidad, las compras y los villancicos se le ha sumado esta tarde una manifestación que ha recorrido el centro de la ciudad para reivindicar que se garantice el acceso digno a la vivienda.

Más de un millar de personas -según la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, han recorrido las calles de València este 20 de diciembre para exigir a las administraciones que "asuman sus responsabilidades" para hacer frente a la "gravísima situación que impide el acceso a la vivienda". La manifestación se ha celebrado esta tarde con carácter de "urgencia", han reivindicado desde la plataforma convocante de la protesta, formada por decenas de movimientos sociales, organizaciones vecinales y sindicatos, ya que este 31 de diciembre finaliza el Escudo Social, que protege a miles de familias de ser desahuciadas en España.