'La voluntaria' se erige en los Oscar de la solidaridad para no olvidar la dana

La figura de una chica joven con sudadera, cargando un escobón al hombro, con las pantorrillas cubiertas por plásticos y llevando en la otra mano una bolsa es la imagen de la solidaridad más de un año después tras la dana, un recuerdo hecho galardón bajo el nombre de 'la voluntaria' y que este sábado ha servido de homenaje para reconocer la labor prestada tras la catástrofe por parte de once colectivos en la primera edición de los Premios No Olvidar la Dana, los nuevos Oscar del voluntariado, la solidaridad y la memoria del 29-O.

No ha habido alfombra roja, pero no ha hecho falta. El barrio de Ruzafa ha acogido este sábado la entrega por parte del Centro de Voluntariado 'La Cantina'. Los premios diseñados por Paco Roca y ejecutados por los artistas, Ángel de Fabero y Jesús Benet, y bautizados como ‘la voluntaria’, han sido distribuidos en once categorías, incluida la 'voluntaria honorífica', el principal reconocimiento, que ha ido a parar a las asociaciones de víctimas y afectados por la dana, galardón entregado por el médico valenciano Raúl Incertis, que pasó cuatro meses en el Hospital Nasser de Gaza.

El acto ha contado también con las actuaciones del coro Samaruc y Jonathan Pocoví. En los premios han estado también presentes el bailarín Nacho Duato y el compositor Rei Ortolá. Durante la entrega de premios se han vivido momentos muy emocionantes, como la recogida de la distinción por parte de 16 profesionales de A Punt, radio y televisión, que han relatado cómo vivieron la dana. “Vuestra cobertura fue un servicio público en el sentido más profundo del término”, así han dado paso a la entrega de premios los voluntarios encargados de hacerlo.

Entrega de los 'Premis no obligar la dana', este sábado en Ruzafa. / Levante-EMV

Otro momento destacado ha sido el de la recogida de la distinción por parte de los representantes del gremio de panaderos, que se han emocionado al recordar la respuesta de más de 100 hornos al día siguiente de la dana ayudando a los afectados. Pero el momento más sentido ha sido la entrega de la distinción a las asociaciones de víctimas que han recibido un aplauso de varios minutos, y que las representantes han recibido visiblemente emocionadas.

Actos "todos los años"

Durante el acto, Paula Arguedas y Edu Puerta, del equipo coordinador del Centro de Voluntariado ‘La Cantina’ han destacado que estos premios es expresión de lo que es ‘La Cantina’: “Gente distinta, con formas de pensar diferentes, unidas por un objetivo común, solidaridad con las víctimas y los afectados”. Al inicio del acto se ha anunciado que todos los años por estas fechas “vamos a reunirnos con una misma misión, entregar los Premios No Olvidar la DANA, un homenaje a la unidad y la solidaridad, a las víctimas, los afectados, los voluntarios… y también un espacio para la reflexión, la reconstrucción, la verdad, la justicia y la reparación”.

Según los organizadores, la elección de los premios se ha hecho reuniendo 300 propuestas de entidades e iniciativas para ser nominadas, de las que se ha elegido a 70, y de ellas han salido los premiados consultando a un grupo de organizaciones y profesionales que han hecho de “consejo asesor”, y tomando la decisión final “por consenso” en la asamblea de voluntarios. El acto ha concluido con todos los nominados en el escenario recibiendo un aplauso sostenido, “como forma de reconocer el esfuerzo que ha hecho y seguirá haciendo toda la sociedad valenciana”.

También fueron premiados la comunidad sij, la Mancomunidad de l’Horta Sud, Fampa València, el Colegio de Psicología, la Coordinadora de ONGDs, Nave Albal, la iniciativa Salvem les Fotos de la Universitat de València, la Fundación Horta Sud y los Comités Locales de Reconstrucción.

PREMIOS

Entidades Humanitarias: Coordinadora Valenciana de ONGs para el Desarrollo

Las 50 entidades implicadas han atendido a 322.000 personas, recaudaron 149 millones, entregaron 160 mil kits de alimentación, 40 mil de higiene, 5 mil de medicinas. Movilizaron a 9 mil voluntarios.

Movimientos o Asociaciones: Nave Albal

Se organizaron como centro de almacenaje y distribución de ayuda a los afectados por la DANA en multitud de poblaciones. Su trabajo se mantiene en la actualidad atendiendo a 3500 familias en 8 municipios.

Iniciativas Educativas: FAMPA Valencia

Organización de campamentos escolares con 150 niños de las zonas afectadas y recogida de ayudas proporcionando material escolar y 200 ordenadores en 44 centros

Diversidad: Comunidad Sij

Se movilizaron como voluntariado comunitario en varios municipios de l’Horta Sud para limpiar calles, viviendas y espacios públicos, retirar barro y escombros y apoyar directamente a los vecinos.

Acción por la Salud Mental: Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana

Puso en marcha líneas telefónicas de apoyo psicológico y coordinó a profesionales colegiados para atender a la población afectada por la DANA. Su papel fue clave para movilizar al colectivo profesional local.

Iniciativas Culturales: Salvem les Fotos (Universitat de València)

Nace del Departamento de Patrimonio de la Universitat de Valéncia para rescatar, digitaliza y conservar fotografías afectadas por la DANA, protegiendo el patrimonio gráfico de la gente. Actualmente siguen restaurando 2 millones de fotos.

Instituciones Locales: Mancomunidad Horta Sud

En esta categoría no hemos sopesado criterios, sino que hemos elegido a aquella que sin duda, al recibir el premio, sirve de homenaje a todas ellas. En la DANA se puso a prueba como nunca el sentido de la expresión ‘servicio público’

Reconstrucción desde el respeto medioambiental (ex aequo)

Fundación Horta Sud

Han movilizado más de 700 mil euros en ayudas que han destinado a 2 mil entidades de la comarca para revitalizar el tejido social, y han canalizado la ayuda de distintas campañas destinadas a la zona cero.

Y los CLERs

Plataformas autogestionadas y reivindicativas cuya actividad principal es exigir la participación real de los afectados en la planificación de la reconstrucción, creando, por ejemplo, redes de alerta temprana propias.

Gremios y profesionales: Gremio de Panaderos y Pasteleros

Donaron 600.000 barras de pan y bollería a los afectados. Con la campaña "Renacer Panadero" ayudaron a reconstruir los hornos artesanales dañados, recuperando así el tejido social de los municipios afectados

Medios de Comunicación: Profesionales de los programas de A Punt Radio y TV