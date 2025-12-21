Vaivén
Brindis del PPCV por los "nuevos valencianos"
Los "nuevos valencianos" del PPCV celebraron esta semana su primer brindis navideño. La sección del partido que busca acercarse a las personas migrantes afincadas en la Comunitat Valenciana organizó su primer brindis de Navidad en València, en Canobar, un establecimiento céntrico de València, en el que según explicaron en sus redes sociales quisieron reconocer "el trabajo, el emprendimiento, el impulso del tejido asociativo y las iniciativas que cada nuevo valenciano impulsa desde lo mejor de sí mismos".
Como protagonista del evento estuvo María Ponte, quien en agosto fue nombrada Delegada para la Hispanidad y la Libertad de la Generalitat por parte de Carlos Mazón y cuya dimisión ha dejado, de momento, su cargo en el aire. Ponte es conocida en el mundo de la oposición al régimen de Nicolás Maduro porque ha sido embajadora de Venezuela en Bélgica y la Unión Europea representando al llamado "gobierno interino" que encabezó Juan Guaidó.
