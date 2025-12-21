Compras navideñas de última hora: qué centros comerciales abren este domingo en Valencia

La cuenta atrás para la Navidad entra en su recta final y, con ella, la preocupación y las prisas de quienes todavía tienen regalos pendientes, bien por agendas imposibles o por dejarlo todo para última hora. Es por ello que, este domingo, varios centros comerciales abrirán de forma excepcional, convirtiendo el día festivo en la ocasión idónea para resolver las compras que se han ido posponiendo entre trabajo, compromisos y falta de tiempo.

Esta última oportunidad llega, además de en un momento clave de la campaña, como un salvavidas para los más rezagados y para quienes prefieren evitar las aglomeraciones que han proliferado tanto en el centro de València como en sus alrededores durante estos últimos días. Por todo ello, las persianas levantadas de los escaparates marcarán una jornada de domingo cuyo objetivo no es otro que evitar que alguien llegue a Nochebuena con la lista de regalos a medias o sin hacer.

¿Dónde puedo ir a comprar?

En su horario de siempre, salvo algunas excepciones, los centros comerciales que abren sus puertas este 21 de diciembre son Aqua Multiespacio, Bonaire, El Osito, Gran Turia, Arena Multiespacio, El Saler, Nuevo Centro y MN4. Por su parte, El Corte Inglés también se suma a la iniciativa, al igual que tiendas como Fnac, Ikea, Leroy Merlin, Media Markt, Decathlon; los locales de moda del Grupo Inditex o algunos supermercados (salvo Mercadona y Consum) para adelantar las compras de la cena del 24 de diciembre o la comida del 25.

Por descontado, al tratarse del día previo al esperado Sorteo Extraordinario de Navidad, muchas administraciones de lotería permanecerán abiertas, aprovechando para vender décimos y seguir repartiendo esperanza e ilusión.