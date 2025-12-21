La "cuarta provincia" extremeña vota en Valencia

A casi 800 kilómetros de la Asamblea de Extremadura, en el corazón de València, el aroma a pimentón de la Vera, jamón, vino y queso de pasta blanda impregna un pequeño local que hoy funciona como termómetro electoral. No es un despacho en Mérida, sino Flor de Cynara, el negocio de Javi y Sira. Ella, extremeña de raíz; él, valenciano, pero enamorado de Extremadura tras vivir allí muchos años. Ambos forman parte de los 55.000 extremeños —de origen o adopción— que residen en la C.Valenciana, la segunda autonomía con mayor presencia de esta diáspora, según datos del INE.

En estas elecciones Extremadura se lee como un barómetro nacional. Sin embargo, para quienes levantaron la persiana en València huyendo de la falta de oportunidades, esa lectura es un error de inicio. "Extremadura tiene una particularidad que ocurre en el resto de España, que es la despoblación", afirma Javi con la seguridad de quien conoce el terreno. Sira es enfermera, pero tuvo que emigrar en los años 2000, como muchas de sus compañeras de promoción, por la falta de trabajo y oportunidades en su tierra, un mal endémico de la autonomía al oeste de España.

El tren: El agravio comparativo que une a dos tierras

Si algo une a un valenciano y a un extremeño en 2025 es la mirada fija en las vías del tren. Mientras aquí el Corredor Mediterráneo es la eterna promesa, en Extremadura la exigencia es de mínimos: un "tren digno".

Para Sira, no es solo una cuestión de tiempos de viaje, sino de dignidad. "Que tú puedas salir de Cáceres y llegar a Madrid en el tiempo que te dice Renfe y no tengas una odisea en mitad del campo", lamenta. Estos emprendedores lo tienen claro: sin comunicaciones no hay crecimiento. Para frenar la despoblación, el tren debe ser para viajeros, pero también para mercancías.

El "voto del campo" y la trampa de los titulares

La campaña electoral ha girado, en gran medida, sobre quién se apodera del "voto del campo". Desde su rincón en la calle Guillem de Castro de València, Javi observa con escepticismo cómo se ha tergiversado este mensaje. El sector primario extremeño no pide eslóganes, pide ayudas frente a los costes energéticos y la inflación para que la gente no tenga que irse de los pueblos.

Esa es la gran herida abierta: Extremadura como "la comunidad de emigrantes por excelencia". Javi y Sira trabajan con productores que, en condiciones normales, habrían acabado en Madrid o Barcelona. Su tienda en València es, en realidad, un "pequeño puente" que intenta mantener viva esa tradición y ese sentimiento de la tierra tan arraigado.

Emprender lejos de tu tierra

Al preguntarles por las facilidades para montar un negocio, la respuesta es agridulce. Aunque València ofrece un mercado propicio —"a todo el mundo le gusta comer bien", bromean—, la burocracia no entiende de fronteras autonómicas. Además, aseguran que montar un pequeño negocio a día de hoy, en la era digital, es una tarea titánica, aunque en su caso dicen que no les está yendo mal ya que intentan ofrecer productos de mucha calidad.

"Hay mucha trampa burocrática. Ya no hablo de impuestos, porque al final yo los pago si revierten en el bien común, hablo de demasiados detalles que frenan el emprendimiento". Según su experiencia, montar una empresa es hoy "complicado aquí, en Extremadura y en el resto de España".

"Lo de Extremadura no tiene nombre"

Sergio, un joven extremeño que trabaja en una agencia de marketing en València, explia que vive las elecciones con desapego, y no solo por no poder votar al estar empadronado en la capital del Turia. "La Junta tiene influencia nula en Madrid y no consigue sacar a la región del aislamiento con infraestructuras dignas. Lo he calculado: tardo menos en llegar a Nueva York en avión que a mi pueblo en transporte público. Todas las autonomías sufren agravios pero lo de Extremadura no tiene nombre".

El joven explica que lo que más le ha impactado ha sido "ver a Abascal en la plaza de mi pueblo. El vídeo está en Youtube. Hay mucha gente alrededor y detrás aparece un chaval haciendo el saludo nazi. La aportación de Vox a la política ha sido sembrar la sospecha sobre el inmigrante, pero en mi pueblo, no demasiado grande, cerca de Mérida, la integración de los migrantes está bien resuelta y la convivencia es sana. Extremadura es una tierra humilde, desindustrializada y con mucha dependencia del Estado, me preocupa que cale el discurso de quienes buscan desmantelarlo".

El día después de los comicios

Independientemente del color que salga de las urnas en Mérida, la exigencia de la diáspora en València es tener estabilidad. "Que los dirigentes se preocupen por los ciudadanos y hagan las cosas pensando en ellos", resume Sira, mencionando pilares básicos como la sanidad y la educación.

El mensaje para los candidatos es directo: menos "grandes titulares" que se quedan en nada y más políticas enfocadas en el bienestar real. Este domingo, 55.000 voces desde la Comunitat Valenciana clamarán por una tierra a la que quieren volver, pero que, de momento, solo pueden saborear en la distancia.