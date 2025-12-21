El desfile canino de Bioparc para adoptar a perros rescatados de la dana, en imágenes

Ver más galerías relacionadas
Francisco CalabuigVer galería >
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad
La Fundación BIOPARC y A.U.P.A. celebran la 27ª edición de su pasarela canina, marcada este año por la urgencia de encontrar hogar a los perros rescatados tras la dana a solo tres días para Navidad