El 'efecto dana' mantiene al alza las ventas de la lotería con 40 millones más en dos años

Buscar la suerte en aquellos lugares donde ha habido desgracias. Bajo esa premisa de creer que donde ha pasado algo malo ha de compensarse con algo bueno, la Comunitat Valenciana, y más en concreto la provincia de Valencia, se ha convertido en el territorio con mayor crecimiento de venta para la Lotería de Navidad en los dos últimos años. Es el efecto dana, el interés que ha generado entre supersticiosos tener la zona cero de la riada del 29 de octubre como un lugar proclive para confiar en la fortuna, y que se materializa en un aumento de la previsión de ventas de 60 millones desde 2023, 40 de ellos en la provincia de Valencia.

Son datos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado de cara al sorteo de Navidad de este lunes. En estos, según especifica el presidente de Anapal (Agrupación Nacional de Administraciones de Lotería), Borja Muñiz, no hay cifras de venta "reales" porque estos se conocen a posteriori, sin embargo, sí se señala una consignación que sirve de información previa en la que se desglosa en que la Comunitat Valenciana no es ni el territorio donde más se vende ni sus habitantes son los que más gastan por persona, pero sí donde más han crecido las ventas en dos años y eso tiene un motivo: la dana.

En concreto, este año el gasto medio por persona en la Comunitat Valenciana se prevé de 85,17 euros, equivalente a cuatro décimos y una papeleta. Son casi 10 euros más que la media estatal (76,08 euros), pero se queda lejos del podium donde están Castilla y León (121 euros), Asturias (119) y La Rioja (113). Son también 10 euros más que el promedio de hace dos años tras dos subidas del 9,3 y del 3,6 %. Es decir, el incremento destacado se dio el año pasado, inmediatamente después de la dana, pero lejos de que 12 meses después haya remitido, se ha mantenido tirando al alza las ventas.

Cola en una administración de Lotería de València, este domingo. / Eduardo Ripoll / LEV

Claro que el reparto no es igual dentro del territorio autonómico evidenciando todavía más ese 'efecto dana' de arrastre que señala Muñiz. "Hay mucha superstición con catástrofes como la dana", explica el presidente de los loteros quien apunta al incremento del 13 % en ventas en la provincia de Valencia el año pasado como prueba. Por ponerlo en contexto, ese aumento porcentual fue ocho puntos más que la subida que se dio en España (5,6 %) y casi cinco puntos más que el siguiente territorio con mayor subida: Huelva, donde entre 2023 y 2024 creció un 8,77 %.

Esa subida no se mantendrá este año si se cumple la consignación dada. Según esta, en la Comunitat Valenciana se han sacado a la venta unos 452 millones, 24 millones más que en 2024, un 5,6 %. Son 60 más que en 2023. De estos, la provincia de Valencia es donde mayor envío de lotería hay: 243,9 millones. Son 13 más que en 2024 y 40 más que en 2023 provocando a su vez que el gasto medio también tenga diferencias por provincias y mientras en Alicante y Castellón están entre 80 y 79 euros per cápita, en Valencia se prevea de 90 euros por persona.

1,5 millones en 2024

Pese a ese incremento, en el sorteo del año pasado, entre todas las series y décimos vendidos en las administraciones de los municipios afectados por la dana se repartieron 1,5 millones, mucho menos que el anterior, en 2023, cuando en los municipios afectados por la riada reunieron 77,2 millones en premios. Entre ellos, destacaron un tercer premio, el 11840, en Catarroja, en Castellar y en Requena y dos cuartos premios muy repartidos, con 11 décimos del 77768 vendidos de manera individual en Paiporta, Alaquàs, Sedaví, Alfafar, Xirivella, Vilamarxant y Riba-roja de Túria y una serie del 48020 en Bonaire.

Con todo, el presidente de Anapal señala que hay que ser "prudentes", pero añade que las sensaciones "no son malas", sin aventurarse a pronosticar si se va a llegar o no al récord del año pasado. Para ello la cifra que se ha de superar es la de 2,1 millones de billetes, en concreto, 2.141.385. Fueron los que se vendieron en toda la Comunitat Valenciana, de ellos, más de la mitad (53 %) fueron en la provincia de Valencia (1.151.306), Para buscar la suerte este año hay consignados 2.264.114 billetes en toda la autonomía, 120.000 más, una subida de la que Valencia absorbe más de la mitad con 70.000 extra respecto al año pasado. Serán un 12 % de todos los boletos que se han puesto a la venta en España donde se han rozado los 18,5 millones.