Ens Uneix trata de 'seducir' a alcaldes del PSPV para aprobar los presupuestos en la diputación
El partido de Rodríguez, socio del PP de Mompó, propone recuperar el plan de inversión en grandes ciudades que beneficiaría a tres feudos socialistas: Paterna, Sagunt y Gandia
Vox pone como condición para respaldar las cuentas la retirada de 7,5 millones de "partidas ideológicas" como cooperación, igualdad o memoria
La negociación de los presupuestos de la Diputación de Valencia llega a su recta final con un panorama de evidente bloqueo, tal como adelantó este diario esta semana. Los partidos de izquierda, a diferencia de lo que hicieron el pasado año en el contexto de la dana, no quieren esta vez echar un capotazo al equipo de gobierno en minoría de PP y de Ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez, que es fruto de una escisión del PSPV, con el que mantienen una agria rivalidad.
Obligados a negociar con Vox, tal como era previsible PP y Ens Uneix se están encontrando exigencias insalvables que abocan a la prórroga presupuestaria. En concreto, el partido ultra pide dejar a cero las partidas de cooperación internacional (2,16 millones), memoria democrática (2,25 millones), Igualdad (2,55 millones) y Diversidad (580.000 euros). Todas ellas, dirigidas por Ens Uneix, suman 7,5 millones, y Vox reclama como condición reasignar este dinero a otras partidas por considerar estas áreas "ideológicas". Es su condición para aprobar las cuentas.
Con la vía de Vox cerrada, Ens Uneix vuelve a mirar a la izquierda en busca de apoyo. La primera reunión fue mal. Están ofreciendo inversiones en ciudades estratégicas para el PSPV. En concreto, la novedad para este 2026 sería recuperar el plan de inversiones de la diputación en ciudades de más de 50.000 habitantes, que PP y Ens Uneix no han renovado esta legislatura para centrarse en el apoyo a pequeños municipios.
Esta medida beneficiaría con dos millones a cada una de las cinco grandes ciudades: Valencia, Torrent, Gandia, Paterna y Sagunt, estas tres últimas feudos estratégicos del PSPV. También se ofrece un bono comercio de hasta 20 millones o reforzar el Fondo de Cooperación municipal con 80 millones.
