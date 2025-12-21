Hablan expertos, fabricantes y el comercio justo: estos son los mejores juguetes para regalar esta navidad

No lo dice la intuición, sino las personas expertas y las empresas fabricantes. Aunque en materia de gusto no hay nada escrito, sí hay una serie de juegos y juguetes que reúnen unos estándares de calidad superior. Por una parte, los expertos en psicología, pedagogía e infancia acompañados por técnicos de seguridad y científicos reunidos por el instituto tecnológico del juguete (AIJU) escogen cada año sus juguetes recomendados. Por otra, los propios fabricantes, bajo el paraguas de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) otorgan cada año sus premios al mejor juguete del año. Una selección de los mejores productos en el mercado para todos los públicos realizada por quien más sabe de juguetes.

Los productos recomendados en la Guía de AIJU “han sido sometidos a exhaustivos estudios para demostrar su adecuación al uso y su valor psicopedagógico y lúdico”, como indican en el documento. Aunque es imposible abarcar todo el mercado, sí se analizan muchos juegos, clasificados por edades o tipologías, y se ha exigido a las empresas productoras que presenten documentación que avale que son seguros.

Primera infancia: Bloques y estimulación

Según los datos de AIJU, entre los 0 y los 6 años triunfan, sobre todo, los juegos para enlazar, amontonar o construir, seguidos de los que estimulan los sentidos y de los de arrastre. En menor proporción, los juguetes para el baño pueden acompañar a los niños también dentro del agua y los que fomentan el movimiento pueden ser un apoyo en su aprendizaje de andar, correr o gatear.

Pero el estudio da nombres concretos de productos. En concreto, para este grupo de edad, recomienda ‘Bluey. Mi Primer Ordenador’, un panel manipulativo en forma de ordenador portátil con asa con la representación del protagonista de esta serie infantil. Pero también se seleccionan clásicos como el ‘Gusy Luz 40 Limited Edition’, del que los expertos señalan su papel simbólico, que facilita el descanso y contribuye a la adquisición de hábitos del sueño. Los primeros años son la edad idónea para hacer cosas con las manos. En este sentido, AIJU recomienda la ‘Mesa de Actividades 4 en 1 y Caballete’ de Mattel - Fisher-price y la ‘2 en 1 Escuela de herramientas’ de Chicco. Ambos, se dice en la guía, “ejercitan aprendizajes básicos relacionados con los números, colores, letras, y música, favorecen la comprensión causa-efecto, y la coordinación ojo-mano”. Y para quienes tengan largos pasillos en sus casas, está incluido en este bloque el vehículo ‘Riblie Go’, con el que los niños y niñas pueden mejorar su psicomotricidad.

Muñecas en una juguetería en València / Francisco Calabuig

Del aire libre a abrazar peluches

Y del pasillo al exterior. La ‘Moto Correpasillos Honda África Twin’, favorece la orientación espacial y desarrolla la imaginación de niños de hasta 3 años. Pasan el corte de calidad también varias casitas para que los niños jueguen dentro, como la ‘Casita Country Cottage Pizarra’ de Educa Borras o ‘Feber Recycle Eco House’. Ambas, dicen los expertos, “favorecen el juego compartido y la motricidad global”. Para los más deportistas, además, se recomienda el set de pádel electrónico de Chicco, que potencia la coordinación motriz gruesa, ejercita la precisión y estimula la actividad física mediante el juego activo.

Los peluches, por su parte, fomentan el cuidado, como indican los expertos en la guía de AIJU. Es el caso de los ‘Baby paws’ de IMC Toys, una colección de cachorros de peluche que emiten sonidos y al colocarles el chupete cierran los ojos. Del mismo modo, indican, la gallina ‘Chick a Boo’ de Diset “favorece la imaginación y el lenguaje, y desarrolla la afectividad y la responsabilidad por el cuidado de los animales”.

Jugar en grupo: de un dinosaurio hambriento al braille

El juego en grupo puede ser también inclusivo. Es lo que intenta promover ‘Juega con el Braille’, un juego de ensamblaje. “Ayuda a los niños/as con discapacidad visual a practicar sus habilidades mientras ofrece a toda la familia o amigos una forma de jugar juntos y aprender”, destacan los expertos. Para estimular la curiosidad y la comprensión cultural se propone ‘Descubre el mundo’, de Worldbrands, y ‘Hungry Dino’, de Nene Toys, permite a los niños de hasta cinco años meter fichas de colores por la boca de un dinosaurio como si le dieran de comer, lo que ejercita la motricidad fina.

En el catálogo hay también tres juegos de cocina -’Molto Kitchen Studio Electronic’ de Molto y Cía, ‘Kitchen XL Cocina’ de Educa Borras y ‘Woomax. Cocina de Madera con Lavadora y Planchador’ de Color Baby. Destacan de ellas que son juegos simbólicos que fomentan la imitación de roles adultos y desarrollan la imaginación y el lenguaje, además de favorecer el juego compartido.

También en grupo se puede usar el ‘Coche F1 Ferrari Sf-23’ de Colorbaby, que “favorece la orientación espacial y coordinación de movimientos”, el ‘Parque para Perros’ de Playmobil, que estimula el cuidado por los animales, y promueve la empatía e inclusión por la presencia de un perro con prótesis o el ‘Hospital Moderno’, también de Playmobil, con una habitación con aseo, un quirófano, un ascensor para el acceso sin barreras y numerosos accesorios.

Muñecos diversos y robots con 20 expresiones faciales

Más apuestas por la diversidad se cuelan en la sección de muñecos con la ‘Colección My Friends & Me Miniland’, de bebés que representan diferentes etnias y necesidades especiales. En los juguetes musicales destaca el ‘Kidi DJ Drums’ de VTech Electronics, que desarrolla la percepción auditiva, la atención y el sentido del ritmo. Pero aún más tecnológico es el ‘Bruce’ de Worldbrands, un robot interactivo con 20 expresiones faciales, ojos LED, sonidos realistas, movimiento de cabeza y deslizamiento hasta en cuatro direcciones.

‘Garden Keepers’, de Fungipot, es una maceta interactiva en la que plantar semillas y cuidarla según las indicaciones de su pantalla y, según los expertos, desarrolla la afectividad y responsabilidad en el cuidado de las plantas. También se centra en plantas la ‘Quedada en la Casa del Árbol de la Amistad Lego’, un completo set de construcción de 701 piezas que recrea una casa en el árbol con terraza, escalera, tobogán y zonas de juego. Y para los “kidults”, los adultos que juegan, AIJU recomienda desde la ‘Gama lotería’ de Educa Borras, el juego que replica un bombo como el de los niños de San Ildefonso, hasta la ‘Gama Floral Art’ de Educa Borras, un jugeo de construcción de piezas que simulan flores.

El veredicto de los fabricantes

Los fabricantes de juegos, por su parte, agrupados en la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), premian cada año a las mejores creaciones del sector. Valoran su capacidad para divertir, su relación con valores como la sostenibilidad, igualdad o cooperación, el desarrollo de capacidades sociales, físicas o emocionales, su innovación y su diseño y materiales.

En 2025, el premio al Mejor Juguete recayó en el ‘Mattel BrickShop Hot Wheels’, un set de construcción a escala 1:12 del clásico Mercedes-Benz SL. Pero los galardones también reconocieron proyectos que fomentan la inclusión y la igualdad, como la ‘Barbie Fashionista Diabetes’, que visibiliza la diversidad en el juego infantil, o el juego ‘Anne Bonny’s Malediction’, que pone en el centro a una mujer pirata histórica como referente de liderazgo femenino.

La sostenibilidad tuvo un papel protagonista con propuestas como ‘Rey Mono’, producido en España con materiales FSC y sin plásticos, mientras que la prevención del acoso escolar estuvo presente gracias a capa de ‘Monstruolandia’.

La alternativa: el comercio justo

Pero aunque la industria del juguete haya incorporado valores como la sostenibilidad, la igualdad de género o la diversidad, hay quienes, desde los márgenes, llevan décadas apostando por este tipo de productos. La ONG Oxfam Intermon, por ejemplo, comercializa en sus tiendas de comercio justo y online juegos de mesa, juguetes y muñecos producidos con materiales sostenibles, ecológicos y que protegen el medio ambiente. Pero también se busca una función didáctica y un alejamiento del juego como ambito de violencia o competitividad extrema, como explica la voluntaria de la tienda de Oxfam en Castellón Isabel Ríos. "Triunfan los puzzles: una selva con animales, por ejemplo, o imágenes de otros lugares del mundo o de escenas relacionadas con la agricultura, la sostenibilidad o los oficios", asegura. Uno de sus best-sellers, por ejemplo, es el puzzle de Frida Kahlo.

Es importante qué son los jugietes, pero también cómo se producen y quién los elaboran. "Todo lo que vendemos está en manos de empresas de diferentes lugares de Europa que intentan producir siguiendo los principios del comercio justo: un pago justo, la no discrminación a las mujeres, el rechazo del trabajo infantil o a usar materiales que vayan contra el medio ambiente, la transparencia...", enumera. Su clientela, apunta, suele ser flexible. "La mayor parte de personas que nos compran viene específicamente a buscar juguetes de comercio justo", asegura. No vienen a por el último modelo de Barbie o a por un coche teledirigido, sino que pretenden hacer un regalo con un sello especial. Las listas de regalos cerradas y limitadas sirven de poco cuando el objetivo que se busca es aportar un granito de arena a un mundo mejor.