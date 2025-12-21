El invierno se siente en Valencia: Conoce dónde ha hecho más frío este domingo

Tal y como anunciaron los meteorólogos de Meteored hace unos días, cada vez queda menos para que llegue a la península la gran masa de aire siberiano extremadamente frío que podría dejar temperaturas gélidas y mucha nieve en buena parte del país, como es el caso de Valencia, donde se estiman nevadas a partir de los 600 metros capaces de dejar un manto blanco a buena parte del territorio.

Para este domingo previo al día del esperado Sorteo Extraordinario de Navidad , la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunció ayer la posibilidad precipitaciones débiles en el interior, en especial a lo largo de la segunda mitad del día. En cuanto a las temperaturas, tal y como vaticinaban, ya han experimentado descensos, con heladas en el interior de la mitad norte y un registro mínimo de -2,6 en Bocairent y máximo de 16,7 en Guardamar de la Safor. Asimismo, la mínima más alta del día registrada es de 13,1 grados en Loriguilla y la más baja de 3,4 grados en Castielfabib.

Mínimas de este domingo

Temperatura mínima (°C)

Bocairent, Rambla de Mariola: -2,6

Bocairent, Camping Mariola: -0,6

Ayora, Huerto Ecológico Agua Nueva: 0,6

Ayora, La Vega: 0,6

Castielfabib, Arroyo Cerezo: 0,7

Requena, Finca San Blas: 0,8

Alpuente, La Torre: 0,9

Requena, Casas del Río: 0,9

Enguera, Navalón ADENE: 1,0

Ayora, Calle Montemayor: 1,1

Máximas de este domingo

Temperatura máxima (°C)

Oliva, Carretera de Pego: 16,8

Benirredrà: 16,7

Guardamar de la Safor: 16,7

Oliva: 16,6

Palma de Gandia, Marxuquera: 16,6

Rafelcofer: 16,6

Beniflà: 16,5

Palmera: 16,5

Alfauir: 16,4

Gandia, Ermita de Marxuquera: 16,4