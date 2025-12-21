Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvia en ValenciaEntrevista a Óscar PuenteNavidad en ValènciaElecciones en Extremadura'El Gordo' en ValenciaComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

El invierno se siente en Valencia: Conoce dónde ha hecho más frío este domingo

El descenso de las temperaturas se empieza a notar en Valencia a causa de la gran masa de aire siberiano que está por llegar y que podría dejar nevadas de 600 metros

El frío empieza a notarse en Valencia.

El frío empieza a notarse en Valencia. / Miguel Angel Montesinos

Stella López

Stella López

València

Tal y como anunciaron los meteorólogos de Meteored hace unos días, cada vez queda menos para que llegue a la península la gran masa de aire siberiano extremadamente frío que podría dejar temperaturas gélidas y mucha nieve en buena parte del país, como es el caso de Valencia, donde se estiman nevadas a partir de los 600 metros capaces de dejar un manto blanco a buena parte del territorio.

Para este domingo previo al día del esperado Sorteo Extraordinario de Navidad, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunció ayer la posibilidad precipitaciones débiles en el interior, en especial a lo largo de la segunda mitad del día. En cuanto a las temperaturas, tal y como vaticinaban, ya han experimentado descensos, con heladas en el interior de la mitad norte y un registro mínimo de -2,6 en Bocairent y máximo de 16,7 en Guardamar de la Safor. Asimismo, la mínima más alta del día registrada es de 13,1 grados en Loriguilla y la más baja de 3,4 grados en Castielfabib.

Mínimas de este domingo

Temperatura mínima (°C)

Bocairent, Rambla de Mariola: -2,6

Bocairent, Camping Mariola: -0,6

Ayora, Huerto Ecológico Agua Nueva: 0,6

Ayora, La Vega: 0,6

Castielfabib, Arroyo Cerezo: 0,7

Requena, Finca San Blas: 0,8

Alpuente, La Torre: 0,9

Requena, Casas del Río: 0,9

Enguera, Navalón ADENE: 1,0

Ayora, Calle Montemayor: 1,1

Máximas de este domingo

Temperatura máxima (°C)

Oliva, Carretera de Pego: 16,8

Benirredrà: 16,7

Guardamar de la Safor: 16,7

Oliva: 16,6

Palma de Gandia, Marxuquera: 16,6

Rafelcofer: 16,6

Beniflà: 16,5

Palmera: 16,5

Alfauir: 16,4

Gandia, Ermita de Marxuquera: 16,4

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents