Noche de quema de mobiliario en el Cabanyal

El barrio del Cabanyal vuelve a ser protagonista por quemar mobiliario público. En concreto, los hechos tuvieron lugar durante esta medianoche, cerca de las 5 de la madrugada, cuando varios vecinos alertaron que en la calle José Benlliure se habían incendiado 3 papeleras. En su momento, el edificio de esta zona fue el la casa del Cine Merp, pero ahora se alquilan habitaciones a estudiantes. Muy cerca, en Justo Vilar, mismo modus operandi, pero esta vez con un contenedor y un árbol.

Cabe destacar que hace tan solo unos meses, concretamente a mediados de octubre del año pasado, la Policía Local de València detuvo, también de madrugada, a un hombre de 42 años como presunto autor de varios incendios en contenedores de la ciudad que, en su momento, habían afectado a dos bicicletas, fachadas de varios establecimientos y un coche. Todo, en la misma calle: Justo Vilar, a la altura del número 40. El sospechoso fue reconocido como el causante de otros sucesos similares durante los dos últimos años.