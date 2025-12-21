La ola de gripe lleva al límite las Urgencias de varios hospitales a un ritmo de un paciente cada 3 minutos

La ola de gripe, marcada por una mayor virulencia que en temporadas anteriores y adelantada a las fechas habituales, está llevando al límite los servicios de Urgencias de varios hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, sobre todo en las grandes ciudades. Salas de espera abarrotadas, pacientes llenando los pasillos de Urgencias o enfermos esperando más de tres días, en el peor de los casos, para conseguir una cama en planta; son las imágenes que se repiten en varios centros. No es para menos porque algunos hospitales están atendiendo a casi 500 personas diarias. Esta cifra se ha alcanzado varios días esta semana en Alzira, donde el personal está extenuado porque "siempre trabajamos por debajo del mínimo", mientras las urgencias están llenas; y, por la sala de espera del General, pasaron el jueves 453 personas. Con estos números, el personal está atendiendo al ritmo de un paciente cada tres minutos, lo que da cuenta de la actual presión asistencial.

La "saturación" o el "colapso" -así definen la situación tanto CCOO como Satse- se está replicando en varios hospitales con un aumento de la presión asistencial respecto a otros años. En el Arnau, representantes de CCOO cifran el incremento en un 20 % respecto a las mismas fechas de 2024. En la Ribera, por ejemplo, llegó a haber 63 personas esperando una cama en planta el jueves, aunque la cifra se redujo a 35 un día después, la misma que se registró en el General de Castellón el jueves. En el Clínico de València, se registraban el viernes a mediodía 54 pacientes a la espera de una plaza en planta, con una demora máxima de hasta 72 horas; en Manises, eran 24 a mediados de semana; y en Sant Joan de Alacant, se contaban 15 personas esperando el miércoles. En el Peset, las obras en Urgencias han obligado a habilitar y adaptar los espacios, lo que está provocando largas esperas sin poder sentarse. "Estuve toda la tarde y no encontré una silla libre en todo el rato", relata una paciente que acudió el jueves por la tarde al centro.

Pacientes hacia hospitales privados

Mención especial para el hospital General de València, donde la situación es crítica al menos desde el pasado lunes, cuando más de 60 personas llevaban cuatro días por los boxes y pasillos de Urgencias esperando una cama. Ante esta situación, el centro ha tomado dos medidas. Por un lado, se ha habilitado una sala de hospitalización transitoria, en el antiguo hospital de día, para poder acumular a los pacientes pendientes de formalizar su ingreso. Y, en segundo lugar, el centro aprobó el pasado 16 de diciembre, un protocolo para poder derivar pacientes de Medicina Interna a hospitales privados, aunque el máximo es de 10 derivaciones mensuales, como publicaba Levante-EMV en exclusiva este sábado. El motivo alegado por Sanidad es poder "garantizar la asistencia en situaciones puntuales como la actual", en la que hay una "concentración elevada de la demanda asistencial en un corto espacio de tiempo".

Una imagen de las Urgencias del Hospital General de València, este lunes por la tarde. / Miguel Ángel Montesinos

Refuerzos "escasos"

La Conselleria de Sanidad anunció, a principios de diciembre, la contratación de 273 sanitarios para prevenir "posibles sobrecargas" en los servicios con mayor presión asistencial, aunque en la mayoría de departamentos, los sindicatos los califican de "insuficientes". En el Peset, por ejemplo, se ha reforzado con seis enfermeras y cuatro TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) y, en La Plana, han llegado refuerzos, pero no tanto como para doblar las camas en planta. "No se hace porque no hay personal para ello", explican desde CCOO. La situación se tensará a partir de la próxima semana, cuando el personal sanitario libre debido a los festivos de Navidad y para disfrutar del resto de días de vacaciones pendientes de coger antes de final de año. Es decir, los diferentes servicios estarán al mínimo.

A la espera de la Navidad

La ola de gripe se ha adelantado este año respecto a lo habitual; el pico suele registrarse a mediados del mes de enero, después de los encuentros sociales de los festivos de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, la incidencia de la primera quincena de diciembre ya ha superado el pico del pasado invierno. Los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira) reflejaban un total de 1.192,5 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de virus respiratorios, con los datos de la primera semana de diciembre; y un pico de gripe que se queda, por el momento, en 467,2 puntos, según el último dato del 14 de diciembre. La cifra se ha duplicado en solo siete días.

La incidencia de la gripe en la semana 50 según el Sivira. / GVA

Según explicaba la presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), Mª Ángeles Medina, la explosividad de los contagios podría deberse a la variante 'Klado', que no circulaba desde hacía unos años, y frente a la que la población está menos inmunizada.