Décima edición
La 'Papanoelada' motera solidaria regresa a València para llevar ilusión a los niños
La procesión rojiblanca organizada por la asociación Club Mototurismo vuelve, en una nueva edición, para traer regalos e ilusión a los niños de la ciudad
Una de las fiestas más entrañables de la Navidad vuelve a recorrer València en su décima edición. Se trata de la Papanoelada Motera Solidaria, una procesión rojiblanca organizada por la asociación Club Mototurismo destinada a llevar regalos (ilusión) a los más pequeños de la ciudad.
La Papanoelada salió a las 16 horas desde Safranar, recorrió el Bulevar Sur, duró unas cuatro horas y en esta edición, como la anterior, los destinatarios fueron los niños de la Casa Ronald McDonald Valencia. Los juguetes que se llevaron no iban envueltos ni se permitieron peluches, debido a que pueden contener polvo y ácaros, lo que podría afectar a los niños con sistemas inmunitarios delicados. Dado que no se trataba de un Gran Premio, no se permitió «quemar rueda».
