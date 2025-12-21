Pérez Llorca felicita a Guardiola por su victoria en Extremadura: "El ciclo político está cambiando"
El 'president' de la Generalitat reacciona a los resultados de las elecciones extremeñas con mensaje también en clave nacional: "Con Feijóo, la alternativa crece en toda España"
EFE
Llegan las primeras reacciones valencianas a los resultados de las elecciones en Extremadura con casi el 100 % escrutado, en las que el Partido Popular ha logrado una victoria sin la mayoría absoluta a la que aspiraba —tan solo ha sumado un escaño más, hasta 29—, y dependerá de un Vox reforzado con 11 escaños —seis más que dos años atrás—. El PSOE, por su parte, se ha desplomado hasta su mínimo histórico y se queda con 18 escaños, diez menos que en 2023.
Con estos resultados, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha felicitado a través de sus redes sociales a la candidata popular, María Guardiola, por su victoria. "Extremadura respalda las políticas del cambio iniciadas en 2023 y envía un mensaje nítido: el ciclo político está cambiando", ha escrito el jefe del Consell, con mensaje, además, en clave nacional: "Con Feijóo, la alternativa crece en toda España".
