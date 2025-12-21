Puig ejerce de morellano en València en la presentación de un nuevo libro

Uno de los libros que se presentaban era 'Paraules de president' y ya solo con eso se podía justificar su presencia. Aunque cabe decir que las referencias de la obra no eran sobre discursos suyos sino sobre otros 'presidents' muy anteriores y, además, de otra autonomía, Cataluña. No obstante, no importó ese pequeño detalle para que Ximo Puig, expresident de la Generalitat y embajador de España ante la OCDE ejerciera de morellano en València.

Puig acompañó en el Centre Octubre al historiador Josep Vicenç Mestre en la presentación de sus libros 'Paraules de president' y 'Nació i Estat', editados por la Editorial Afers. Junto a ellos también estuvo Vicent Olmos. "Ha sido un éxito, gracias a los asistentes", indicó el propio Olmos. Y aunque las obras se centraban en Prat de la Riba, Puig i Cadafalch y Macià, sobre la mesa, había una evidencia del origen dels Ports del exjefe del Consell: un libro de 'Ximo Puig, la mirada morellana'.