Toni González vuelve a tensar al PSPV

Tras unos meses de calma interna y donde todo el PSPV parecía centrado en la oposición a Carlos Mazón y en la exigencia de elecciones anticipadas ('Volem votar' era su eslogan), el caso de presunto acoso sexual y laboral del alcalde de Almussafes, Toni González, ha vuelto a encerrar a los socialistas en sus asuntos internos.

La sombra de un nuevo caso Jorge Rodríguez (el alcalde de Ontinyent que montó su propio partido tras se apartado por el caso Alqueria del que fue absuelto) planea sobre la crisis con la que se ha encontrado el PSPV en este final de año. La denuncia que se está investigando en Ferraz ha motivado su salida del partido, pero también ha resucitado el fantasma de una ruptura en una comarca, la Ribera Baixa, donde hay otros conflictos y está en juego un diputado provincial decisivo en la Diputación de Valencia.

El propio alcalde se ha encargado este sábado de recordar a través de una carta a los vecinos que, al menos en las fronteras de su municipio, se siente fuerte: "Quiero hacer hincapié en que, pese a las circunstancias que me han llevado a apartarme del grupo municipal socialista temporalmente y hasta que se aclare la situación, continuaré trabajando con más dedicación que nunca como alcalde de Almussafes".

Pese a la contundencia de la criticas de la dirección de Diana Morant en defensa de la víctima, González denuncia indefensión: "En relación con la denuncia interpuesta en mi contra, quiero ser claro: no se ha interpuesto denuncia vía judicial sino que ha sido presentada ante el órgano de control del Partido Socialista y, lamentablemente, en ningún momento he recibido información concreta al respecto".

Y por último lanza un aviso a navegantes: agradece "de todo corazón las numerosas muestras de apoyo y cariño" de los últimos días. Y añade: "Mi familia, los concejales, los militantes y toda la ciudadanía en general me han mostrado su solidaridad y su confianza, lo que me da la fuerza y la motivación para continuar entregándome al 100% por Almussafes".

Este conflicto no ha estallado en un municipio cualquiera. La de Almussafes es, después de València, la segunda agrupación más fuerte de la provincia con alrededor de 340 militantes, mínimamente por encima de Gandia, y por tanto clave para decantar mayorías en un territorio que se decantó en el último proceso orgánico por apenas 21 votos en las primarias.

Los concejales siguen en el partido

Los concejales del grupo municipal cerraron filas con González y han amagado con seguirle al grupo de no adscritos, aunque han decidido mantenerle su apoyo, de momento, bajo el paraguas del PSPV. También en la agrupación hay voces que abogan por una salida en masa del partido para recalar en otra formación. “La gente está muy cabreada y la estamos parando prácticamente todos los días”, afirman fuentes del entorno de Toni González. “Todo se supedita a ese expediente y a las ganas que al final tengamos de continuar en el partido”, inciden las mismas fuentes, que reconocen la buena relación que mantiene González con el líder de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, pero evitan hablar de “futuribles”.

Este pasado jueves los instructores del expediente abierto a través del canal de comunicación (sistema CADE) contactaron con Toni González, que ha reclamado conocer los hechos que se le imputan. Con posterioridad, se fijará una fecha para que comparezca y pueda rebatirlos.

Polémica con la gestora

Mientras tanto, la manera en la que se está gestionando la crisis también está reavivando tensiones latentes, como la disputa entre Morant y Bielsa. En el municipio se ha creado un gestora, en la que se ha incluido como uno de los tres miembros a Manoli Egea, que es la secretaria comarcal del partido en la Ribera Baixa, y un cargo próximo a Carlos Fernández Bielsa, líder provicinal del PSPV. En la dirección autonómica ha sentado especialmente mal su nombramiento poco después de que la propia Egea manifestara su apoyo al alcalde apartado en redes sociales: “Aquí la víctima eres tú”.

La secretaria general comarcal vinculó la denuncia con otras situaciones orgánicas internas en la comarca como la "expulsión" del presidente del partido en Sollana o la de dos cargos de Joves de Sueca. "¿No hay demasiadas casualidades? (...) Detrás de esto hay gente con intereses y ganas de hacer daño, aquí la víctima eres tú", dijo en Facebook.

Fuentes de la dirección de Diana Morant lamentan que en una gestora que ha de ser "neutral" el perfil de Egea no es el más acertado visto su posicionamiento público de señalar quién es la víctima y quién no. Incluso no se descartaba alguna medida disciplinaria.

La propia Morant señalaba este jueves que el objetivo del partido es "proteger a la denunciante" aplicando la "premisa del 'yo sí te creo'": "La agrupación de Almussafes y el grupo municipal socialista tienen que respetar primero a la denunciante y luego la respuesta del Partido Socialista ante una denuncia de acoso laboral y de acoso sexual", advirtió. La dirección 'de país' también envió una carta a la militancia pidiendo respeto a la denunciante.

Bielsa marca distancias

Desde la dirección provincial de Fernández Bielsa, con todo, también marcan distancias con el alcalde de Almussafes. Este pasado jueves, la ejecutiva provincial aprobó una resolución que promueve "la lucha contra el machismo estructural y llama a erradicar cualquier caso de acoso o violencia contra las mujeres". El documento reafirma que "estos comportamientos son incompatibles con los valores socialistas”, siguiendo el hilo narrativo que ha fijado Diana Morant ante estos casos.

Respecto a la polémica por la designación de la gestora, recuerdan que se ha actuado como de constumbre: la dirección provincial escoge un miembro, que ha sido Jorge Vidal, mano derecha de Bielsa; y se pide otro nombre a la dirección 'de país' (la escogida ha sido Toñi Serna) y otro a la dirección comarcal. En este caso, señalan que ha sido la propia dirección comarcal la que ha decidido que sea Egea, próxima a Toni González. La intención, con todo, es que esta situación dure lo menos posible y pronto el partido en Almussafes se organice y tenga su propia ejecutiva.