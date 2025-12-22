El 18669 desata la locura en Alcoi, Sant Vicent del Raspeig y Algemesí con casi 10 millones de euros

El último quinto premio ha salido a las 13.27 horas y ha sido para el 18669, que ha llevado la suerte a Alcoi, Sant Vicent del Raspeig y Algemesí entre otros puntos de la geografía española.

El número ha sido agraciado con un quinto premio, el último en salir en la mañana de la Lotería de Navidad 2025, lo que significa que reparte 60.000 euros por serie o, lo que es lo mismo, 6.000 euros por décimo. En total, la suerte ha dejado 9,96 millones de euros en la Comunitat Valenciana.

En concreto, el 18669 ha entregado 9,6 millones de euros en Alcoi, donde se han vendido 160 series de este número, y 60.000 euros en Algemesí, puesto que sólo se ha distribuido una serie en esta localidad de la Ribera. En Sant Vicent del Raspeig se han distribuido cinco series, que equivalen a 300.000 euros.

La administración de Alcoi que ha regado la ciudad con su quinto premio ha sido la nº 3, sita en la calle Santo Tomás, mientras que la de Algemesí ha sido la nº 3, ubicada en la calle Marqués de Campo. Y en Sant Vicent del Raspeig, la administración afortunada ha sido la nº 1, situada en la calle Manuel de Falla.

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios

El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Valencia donde la suerte ha repartido premios.