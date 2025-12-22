Carlos Gil: el aliado de Mompó que se perfila como nuevo ‘hombre fuerte’ en el PPCV

Es prácticamente un desconocido pero va a ocupar un puesto relevante en la nueva etapa del PPCV que se abre este lunes tras superar la era Mazón. Carlos Gil Santiago (1969) es diputado popular en el Congreso y alcalde de Benavites, un pequeño pueblo de 652 habitantes del Camp de Morvedre. Y se perfila como nuevo hombre fuerte de Vicent Mompó dentro de la nueva gestora que va a pilotar Juanfran Pérez Llorca hasta el nuevo congreso regional, previsiblemente en septiembre de 2026. Con toda probabilidad esta mañana será designado como nuevo secretario general del órgano que se va a crear de manera provisional, tal como adelantó ayer Levante-EMV en exclusiva.

Con este movimiento, Pérez Llorca, en sintonía con la dirección nacional, tiene un gesto de integración hacia el presidente del PP provincial, que hasta ahora había quedado orillado del reparto de espacios de influencia dentro del nuevo tiempo que se inicia, después de los nombramientos del nuevo Consell donde han abundado las ofredas hacia el PP de Alicante (la familia política de Carlos Mazón), a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, e incluso al pasado del partido, rescatando a altos cargos y colaboradores de la máxima confianza de Francisco Camps.

La opción de la gestora va a permitir a Llorca conformar una dirección de integración que tenga en cuenta la nueva correlación de poderes. Juan Carlos Caballero, concejal y portavoz de María José Catalá en el ayuntamiento, podría continuar como número 3 del organigrama del PPCV. De no haber optado por la gestora, los estatutos obligaban al PPCV a escoger el nuevo secretario general entre un limitida abanico de nombres, los vocales de la actual junta directiva.

Los cambios se formalizarán previsiblemente en la reunión de la Junta Directiva Nacional que se celebra en la calle Génova esta mañana, y a la que acuden tanto Pérez Llorca como Vicent Mompó. Allí, Pérez Llorca será anunciado como nuevo presidente en sustitución de Mazón, y esta plaza de secretario general que queda libre será, salvo sorpresa de última hora, para Carlos Gil. La Cadena Ser apunta que incluso Gil podría ser nombrado en breve alto cargo de la Generalitat.

Alcalde desde 2011

Gil, alcalde como Mompó desde 2011, y procedente también de la periferia de la influencia política, es actualmente diputado en el Congreso de los Diputados por Valencia y una persona de la máxima confianza. Pese a que no está en el día a día de la diputación y vive y trabaja a caballo entre Madrid y su pueblo, a él se le consultan las cuestiones de importancia desde la diputación.

Tanta confianza le tiene Mompó que incluso su nombre fue uno de los que sonó como posible conseller como cuota del PP provincial, aunque finalmente no cuajó por los equilibrios entre familias y cuotas por sexo. Junto a Reme Mazzolari, presidenta del PP provincial, el diputado Avelino Mascarell y el jefe de gabinete José Todolí, Gil forma parte del círculo más estrecho de Mompó.

Afines desde el inicio

Gil es diplomado en Empresariales por la UV y licenciado en ADE, Derecho y Políticas por la UOC. Ha sido profesor asociado de la UPV. En el plano orgánico, es el número tres del PP en la provincia de Valencia y el responsable del programa electoral del PP en esta provincia para las elecciones municipales de 2023. También fue diputado provincial, aunque se relación se remonta a años atrás, desde los tiempos en los que el PP provincial estaba dirigido, curiosamente, por una gestora. Quizá el perfil de ambos, pese a que no comparten generación (Gil tiene 56 años, Mompó 44), procedentes de pequeñas localidades y valencianohablantes, les hizo conectar.