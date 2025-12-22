El catedrático emérito Joan Romero dona 30.000 euros a la UV para becas de excelencia académica

El catedrático emérito de Geografía Humana, Joan Romero, ha donado 30.000 euros a la Universitat de València (UV). Esta aportación está destinada a financiar tres becas de excelencia de 10.000 euros cada una para el próximo curso académico 2026-2027, con el propósito de que "el talento no se pierda por falta de recursos económicos".

El talento como prioridad

Las ayudas se han diseñado para apoyar a estudiantes de nuevo ingreso que presenten las mejores calificaciones en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), pero que pertenezcan a familias con bajos recursos económicos. La dotación cubrirá tanto los costes de la matrícula de grado como los de máster.

Los beneficiarios serán alumnos matriculados en grados donde Romero ha dejado su huella docente: Geografía y Medio Ambiente, Periodismo y el doble grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración.

Según ha explicado Romero, esta iniciativa "responde a la voluntad de devolver a la Universidad una parte de todo aquello que me ha dado a lo largo de mi vida profesional". El catedrático señaló que la idea surgió tras presenciar casos de alumnos excelentes que se vieron obligados a abandonar sus estudios por dificultades económicas familiares.

Romero, además, es miembro del Comité Editorial de Levante-EMV. Su mirada contribuye a enriquecer la línea editorial del diario, aportar una mirada plural para anticiparse a los debates sociales que marcan la agenda pública.

Una vida dedicada a lo público

Joan Romero (Albacete, 1953) no es solo un académico; es una figura clave en la historia política y social valenciana. Con más de cuarenta años de trayectoria en la UV, ha sido reconocido con los Premios Extraordinarios de Licenciatura y Doctorado. Su compromiso con la educación pública trasciende las aulas, habiendo servido como Conseller de Educación y Ciencia (1993-1995) y Secretario General del PSPV-PSOE (1997-1999).

Como experto en geopolítica y pensamiento territorial, Romero ha publicado obras como Geopolítica y gobierno del territorio en España y La secesión de los ricos. Esta donación es, en sus propias palabras, un intento de "poner su granito de arena" para evitar que alumnos brillantes abandonen sus estudios por precariedad económica, una situación que ha presenciado personalmente a lo largo de su carrera.

La rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre, ha agradecido profundamente este gesto, subrayando que acciones de mecenazgo como esta refuerzan la igualdad de oportunidades, uno de los valores fundamentales de la institución.