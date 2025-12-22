Los comités locales de la dana piden judicializar el desvío de donaciones a Revuelta y que se reparta el dinero

No repartieron dinero, comida o ayuda, sino “odio y una falsa solidaridad”. Así definen desde los Comités de Emergencia y Reconstrucción (CLER) la presencia de la organización juvenil Revuelta, vinculada a Vox, en la zona cero tras la dana. Lo han manifestado así en un comunicado tras conocerse el presunto desvío de dinero de las donaciones para personas afectadas por la catástrofe. Un hecho que demuestra, creen los CLER, “su verdadera cara”.

Por eso, desde los comités reclaman “la puesta a disposición judicial de las personas y organizaciones responsables de este robo”. Pero no solo eso. Conscientes de que esas cantidades que muchas personas y organizaciones donaron con buena voluntad no ha llegado a sus destinatarios, han pedido que las donaciones desviadas lleguen a ONG, colectivos y asociaciones vecinales de los municipios afectados “con criterios éticos, de acuerdo con las necesidades y con criterios de justicia social”.

Odio y falsa solidaridad

“Esta semana hemos conocido un nuevo episodio del papel que la extrema derecha ha jugado en nuestros municipios, los afectados por la dana del 29 de octubre de 2024”, comienza ese comunicado, en el que reprochan que “en esta ocasión, han utilizado donaciones particulares destinadas a personas damnificadas para su propio beneficio y lucro”.

A juicio de los CLER, el problema “no solo fue su presencia en nuestros barrios y calles repartiendo odio y una falsa solidaridad”, sino que ahora se demuestra, “con denuncias y conversaciones telefónicas, su verdadera cara, que no es otra que aprovecharse de una catástrofe climática para enriquecerse”.

Donaciones acumuladas en la campa en una imagen de archivo / Pascual Fandos

"Organizaciones fascistas y racistas que se hacían fotos"

Asimismo, ven especialmente grave que haya sido la organización juvenil de Vox, “el partido que salvó durante un año a Mazón pactando políticas contra nuestro vecindario migrante, contra las mujeres, contra el valenciano, contra el conjunto mayoritario de las víctimas y contra nuestro patrimonio, como es l’Horta, aplicando políticas basadas en el ladrillo y la economía de los más poderosos”.

No es la primera vez que los CLER denuncian que “organizaciones fascistas y racistas acudieron a nuestras comarcas a hacerse fotos, mientras mediáticamente se les daba voz y un protagonismo que, afortunadamente, nunca tuvieron”. “'El pueblo salva al pueblo' fue un grito popular y de ayuda mutua muy alejado de lo que ellos defendían”, han advertido.

Manifiestan su "repulsa"

“Desde los CLER queremos dejar constancia del sentimiento que compartimos de repulsa absoluta hacia estas organizaciones, sus discursos y sus modos de operar, que se muestran como un ataque a nuestro dolor, rabia y tristeza”, han zanjado. En contraposición, los comités, aseguran que seguirán siendo siempre “un espacio de lucha contra actuaciones discriminatorias, racistas y negacionistas, y de defensa de la vida, los derechos humanos y la naturaleza”.