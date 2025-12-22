Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Te ha tocado algo?: Comprueba aquí tu décimo del Sorteo de Navidad

El primer y segundo premio esquivan totalmente las tres provincias valencianas

Música para celebrar el cuarto premio que ha caído en la banda de Pedreguer

Alfons Padilla

Redacción Levante-EMV

La Comunitat Valenciana ha recibido 47,3 millones durante el sorteo de la Lotería de Navidad celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid. Se trata de una cifra algo mayor que la repartida durante el Gordo de 2024, cuando la Comunitat fue agraciada con 41 millones, aunque se repite el vacío que el primer premio hizo ya el año pasado a las tres provincias valencianas. Este año, viajó íntegramente a las provincias de León y Madrid, y el segundo se vendió completo en la capital española, sin rastro tampoco en las administraciones de lotería valencianas.

Por provincias, la de Alicante es la más agraciada, con 45 millones de euros. Aquí se han repartido series del tercer premio, un cuarto y cuatro quintos en localidades como AlicanteTeuladaAlcoiElda Torrevieja.

Comprueba aquí tu décimo

En total, la provincia de Valencia ha recibido una lluvia de casi tres millones de euros (2.946.000 euros) que han estado muy repartidos.

Las localidades más afortunadas en cuanto a cantidad de dinero han sido Gandia, Alzira y Manises, aunque la Lotería de Navidad también ha dejado un buen pellizco en Mislata, Alaquàs y València.

La suerte ha esquivado este año a Castellón, donde han tenido que conformarse con pedreas y aproximaciones.

¿En qué lugares de Valencia ha tocado la Lotería de Navidad 2025?

La suerte ha hablado y ha repartido millones con la Lotería de Navidad de este año. Consulta qué premios ha dejado en tu municipio.

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios

El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero

