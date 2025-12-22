Lotería de Navidad
¿Te ha tocado algo?: Comprueba aquí tu décimo del Sorteo de Navidad
El primer y segundo premio esquivan totalmente las tres provincias valencianas
La Comunitat Valenciana ha recibido 47,3 millones durante el sorteo de la Lotería de Navidad celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid. Se trata de una cifra algo mayor que la repartida durante el Gordo de 2024, cuando la Comunitat fue agraciada con 41 millones, aunque se repite el vacío que el primer premio hizo ya el año pasado a las tres provincias valencianas. Este año, viajó íntegramente a las provincias de León y Madrid, y el segundo se vendió completo en la capital española, sin rastro tampoco en las administraciones de lotería valencianas.
Por provincias, la de Alicante es la más agraciada, con 45 millones de euros. Aquí se han repartido series del tercer premio, un cuarto y cuatro quintos en localidades como Alicante, Teulada, Alcoi, Elda o Torrevieja.
Comprueba aquí tu décimo
En total, la provincia de Valencia ha recibido una lluvia de casi tres millones de euros (2.946.000 euros) que han estado muy repartidos.
Las localidades más afortunadas en cuanto a cantidad de dinero han sido Gandia, Alzira y Manises, aunque la Lotería de Navidad también ha dejado un buen pellizco en Mislata, Alaquàs y València.
La suerte ha esquivado este año a Castellón, donde han tenido que conformarse con pedreas y aproximaciones.
¿En qué lugares de Valencia ha tocado la Lotería de Navidad 2025?
La suerte ha hablado y ha repartido millones con la Lotería de Navidad de este año. Consulta qué premios ha dejado en tu municipio.
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en València ciudad?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alaquàs?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Manises?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Torrent?
- ¿Donde ha tocado la Lotería de Navidad en Xirivella?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Paterna?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Quart de Poblet?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Mislata?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alfara del Patriarca?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alfafar?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Paiporta?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Catarroja?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Sagunt?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Gandia?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alzira?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Algemesí?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Carlet?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Sueca?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Xàtiva?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Ontinyent?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Albaida?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Requena?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Utiel?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Moraira?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Benidorm?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alicante?
Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios
El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero
- Aemet lanza un aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia para esta noche
- La Aemet lo confirma: Nieve en Valencia a partir de los 600 metros
- Mazón llega tarde a las Corts y se pierde el debate por el que cobra como portavoz en comisión
- Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
- Expertos en Meteorología anuncian la llegada de un tren siberiano que puede dejar nieve en Valencia: estos serán los días y las zonas de las nevadas
- La diputación concede al Arzobispado 780.000 euros con el voto en contra de Compromís
- Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad