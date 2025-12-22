La Comunitat Valenciana recibe 47 millones de un sorteo que deja millonarios en Alicante
La provincia de Alicante se ha llevado la mayor parte de los premios, con 105,9 series de un cuarto premio vendidas en Moraira, 38 de un quinto en Elda, 160 de otro quinto en Alcoy y 20 del tercero en Alicante
El primer y segundo premio esquivan totalmente las tres provincias valencianas
La Comunitat Valenciana ha recibido 47,3 millones durante el sorteo de la Lotería de Navidad celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid. Se trata de una cifra algo mayor que la repartida durante el Gordo de 2024, cuando la Comunitat fue agraciada con 41 millones, aunque se repite el vacío que el primer premio hizo ya el año pasado a las tres provincias valencianas. Este año, viajó íntegramente a las provincias de León y Madrid, y el segundo se vendió completo en la capital española, sin rastro tampoco en las administraciones de lotería valencianas.
Quienes se han llevado las mayores alegrías han sido quienes han comprado décimos en diferentes administraciones de la provincia de Alicante, la más beneficiada por el sorteo. En concreto, Moraira, Elda, Alcoy y Alicante han sido las localidades en las que más premios se han repartido, todas ellas alicantinas. En Moraira han recaído más de 21 millones de euros de un cuarto premio, mientras que en Alicante han sido 10 millones de un tercero, seguido por Alcoy, con 9,6 millones del último premio en salir, uno de los quintos. También en Elda han recaído 2,2 millones de un quinto premio, del que se han vendido 38 series.
Cero euros para Castellón
El Gordo y todos sus subpremios han ignorado por completo a la provincia de Castellón. En ninguna de sus localidades se han vendido números premiados, a pesar de que se había jugado un 2% más que el año pasado. En concreto, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, se habían vendido papeletas por valor de 48,4 millones de euros.
En total, en la Comunitat Valenciana los compradores se jugaban 425.409.780 euros, es decir, algo más de 425 millones de euros. En Valencia, lo comprado ascendía a 224 millones, mientras que en Alicante llegaba a 152.
