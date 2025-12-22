La consellera de Educación inicia una ronda de contactos con los sindicatos para "abordar las preocupaciones del sector"

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, iniciará una ronda de contactos con los sindicatos educativos para tratar las principales cuestiones que preocupan a la comunidad educativa. La consellera ha convocado para los días 7 y 8 de enero de 2026 a todos los sindicatos a diferentes reuniones, apenas un mes después de haber tomado posesión de su cargo.

La primera reunión será el 7 de enero con el sindicato STEPV y, posteriormente, con ANPE. Al día siguiente, el 8 de enero, la consellera mantendrá un encuentro con CSIF, después con CCOO y finalizará la ronda de contactos con una reunión con UGT-PV.

Desde la Secretaría Autonómica han señalado que “esta primera ronda de contactos responde a la disposición al diálogo en una etapa abierta al consenso y los acuerdos, tal y como la propia consellera así lo trasladó en su primera comparecencia, en la que desgranó las principales líneas de acción de su gestión”.

Cambio de aires y formas

Este anunció de Ortí es una nueva muestra del cambio de aires y sobre todo de formas en el departamento de Campanar que contrasta -y mucho- con la falta de diálogo del anterior conseller José Antonio Rovira, que a penas se reunió con los sindicatos educativos en dos años, mientras que Ortí lo hace nada más aterrizar en el cargo.

Ortí, hereda un departamento que es una olla a presión . Su mandato comenzó con una huelga docente heredada por la mala gestión y un calendario de protestas cada mes hasta llegar a la huelga indefinida si es necesario. Unos 13.700 docentes (según Conselleria) protestaron la semana pasada en Valencia, Castelló, Alicante y muchas comarcas de la Comunitat para exigir mejoras salariales, más medios y mejoras en colegios e institutos .

La reivindicación del profesorado era sencilla: hablar. Ortí, que de momento se destaca por saber escuchar y su talante dialogante, les ha tendido la mano para conseguir destensar una situación entre dos partes (sindicatos y Rovira) que parecían irreconciliables. Sin embargo, la nueva consellera busca ser la nueva pieza que calme las aguas educativas.