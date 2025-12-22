Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La consellera de Educación inicia una ronda de contactos con los sindicatos para "abordar las preocupaciones del sector"

Los días 7 y 8 de enero María del Carmen Ortí se reunirá con STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT PV

Carmen Ortí, la nueva consellera de Educación en su primera intervención en Las Corts.

José Cuéllar - Corts

Gonzalo Sánchez

Gonzalo Sánchez

València

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, iniciará una ronda de contactos con los sindicatos educativos para tratar las principales cuestiones que preocupan a la comunidad educativa. La consellera ha convocado para los días 7 y 8 de enero de 2026 a todos los sindicatos a diferentes reuniones, apenas un mes después de haber tomado posesión de su cargo.

La primera reunión será el 7 de enero con el sindicato STEPV y, posteriormente, con ANPE. Al día siguiente, el 8 de enero, la consellera mantendrá un encuentro con CSIF, después con CCOO y finalizará la ronda de contactos con una reunión con UGT-PV.

Desde la Secretaría Autonómica han señalado que “esta primera ronda de contactos responde a la disposición al diálogo en una etapa abierta al consenso y los acuerdos, tal y como la propia consellera así lo trasladó en su primera comparecencia, en la que desgranó las principales líneas de acción de su gestión”.

Cambio de aires y formas

Este anunció de Ortí es una nueva muestra del cambio de aires y sobre todo de formas en el departamento de Campanar que contrasta -y mucho- con la falta de diálogo del anterior conseller José Antonio Rovira, que a penas se reunió con los sindicatos educativos en dos años, mientras que Ortí lo hace nada más aterrizar en el cargo.

Ortí, hereda un departamento que es una olla a presiónSu mandato comenzó con una huelga docente heredada por la mala gestión y un calendario de protestas cada mes hasta llegar a la huelga indefinida si es necesario. Unos 13.700 docentes (según Conselleria) protestaron la semana pasada en Valencia, Castelló, Alicante y muchas comarcas de la Comunitat para exigir mejoras salariales, más medios y mejoras en colegios e institutos.

La reivindicación del profesorado era sencilla: hablar. Ortí, que de momento se destaca por saber escuchar y su talante dialogante, les ha tendido la mano para conseguir destensar una situación entre dos partes (sindicatos y Rovira) que parecían irreconciliables. Sin embargo, la nueva consellera busca ser la nueva pieza que calme las aguas educativas.

Ortí también es profesora, pero sobre todo inspectora de educación durante décadas. Sus excompañeros dicen que era una experta en apagar fuegos en coles e institutos de la provincia de Valencia. La situación que se le presenta ahora, recién llegada al cargo, no es fácil de sofocar, pero ya está dando pasos para intentarlo.

