El cuarto premio deja 600.000 euros en Mislata, Alaquàs y València con el 784777

El primer cuarto premio de la mañana, agraciado con 200.000 euros por serie, ha sido para el 78477 y ha caído en València ciudad, Alaquàs y Mislata, entre otros puntos de la geografía española.

La suerte ha repartido un serie en Mislata (200.000 euros), en la administración nº 2, sita en la calle Poeta Miguel Hernández, que el año pasado ya distribuyó un quinto premio.

También el 78477 ha entregado 200.000 euros más en Alaquàs, en la avenida Blasco Ibáñez, y otra serie más en la administració 92 de València, en la calle Padre Vicent de la capital del Túria. En Alaquàs, el lotero ha explicado que el número afortunado ha sido distribuido entre la población por un vendedor y que la mayoría se entregó en un bar de la localidad.

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios

El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Valencia donde la suerte ha repartido premios.