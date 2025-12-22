Un cuarto premio baña con 22,2 millones Moraira, Benidorm, Pedreguer y Manises gracias al 25508

El segundo cuarto premio ha salido a las 12.35 horas y ha llenado de dinero varias localidades valencianas, donde ha repartido 22,2 millones de euros. El número afortunado ha sido para el 25508 y ha llevado la suerte a Moraira, Benidorm, Pedreguer y Manises.

Moraira ha sido, con diferencia, la localidad con más suerte, puesto que allí la administración de loterías nº 1 ha vendido 105,9 series de este cuarto premio, lo que se ha traducido en 21,180 millones de euros.

En Benidorm, la administración nº 6 ha distribuido 3,1 series del 25508, lo que ha dejado 620.000 euros en la localidad. Y en Pedreguer y Manises, la administración nº 1 y la nº 3, respectivamente, entregaron una serie cada una o, lo que es lo mismo, 200.000 euros en cada administración.

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios

El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Valencia donde la suerte ha repartido premios.