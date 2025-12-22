Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pérez Llorca: "La vivienda no es un lujo y hemos de garantizarla"

El dirigente popular ha realizado una ponencia en los primeros compases de su mandato

Sigue en directo la ponencia del president Pérez Llorca en el periódico Información / Redacción Levante-EMV

Alejandro J. Fuentes

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, expone su visión de la ComunitatValenciana y su hoja de ruta para el resto de la legislatura en el club INFORMACIÓN. El dirigente popular, que tomó posesión de su cargo a principios de diciembre, realiza una ponencia en los primeros compases de su mandato.

Pérez Llorca: "La vivienda no es un lujo y hemos de garantizarla"

