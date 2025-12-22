En Directo
Ponencia
Pérez Llorca: "La vivienda no es un lujo y hemos de garantizarla"
El dirigente popular ha realizado una ponencia en los primeros compases de su mandato
Alejandro J. Fuentes
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, expone su visión de la ComunitatValenciana y su hoja de ruta para el resto de la legislatura en el club INFORMACIÓN. El dirigente popular, que tomó posesión de su cargo a principios de diciembre, realiza una ponencia en los primeros compases de su mandato.
"Diálogo, respeto y compromiso al servicio de todos los alicantinos, y de los más de cinco millones de habitantes de la Comunitat Valenciana. Y ese diálogo, ese respeto y ese compromiso deben servir para que de verdad se cumpla mi convicción política: juntos avanzamos".
Así ha zanjado su ponencia el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este lunes en el Club INFORMACIÓN.
"Yo no creo en la política que levanta muros, me he puesto de acuerdo –a lo largo de mi trayectoria política– con personas con las que discrepo en muchos temas. Porque cuando hablo de pactos, de acuerdos, hablo de corresponsabilidad y de avanzar.
No sólo quiero reconstruir puentes físicos, también quiero reconstruir entre todas las fuerzas políticas y sociales puentes de diálogo, de respeto y de compromiso".
"Por último, en infraestructuras, le pedí que acelerara todas las infraestructuras básicas pero especialmente las de la provincia de Alicante que les he mencionado anteriormente, para paliar la discriminación de ser durante 4 años la última provincia en inversión de toda España".
"Que baje el IVA de la vivienda nueva del 10% al 4% para abaratar la adquisición de vivienda para todo el mundo en la línea de lo que estamos trabajando en la Comunitat Valenciana, en la que ya hemos bajado el ITP que es el mismo impuesto pero para vivienda usada".
Comisión mixta para la dana
"Que se acelere ya la creación de la Comisión Mixta para acelerar la reconstrucciónde la zona dana y se habiliten las modificaciones legales pertinentes, como se hizo durante la pandemia, para que se puedan licitar las obras que todavía están pendientes de la manera más ágil".
"Que se comprometan con la defensa del Agua, especialmente con el trasvase del Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó, y que dejen el debate del agua fuera del cálculo político y escuchen a los agricultores en una Comisión Técnica del Agua".
"Que se apruebe ya un Fondo de Nivelación que permita que la Comunitat Valenciana y especialmente Alicante se sitúen en la media de la financiación del resto de provincias y autonomías tal y como se aprobó en la Taula del Finançament Just en la que estaba sentado también el PSPV, al que pido que se replantee su posición y vuelva junto al resto de partidos políticos y sociedad civil al consenso.
No pueden ser los únicos que estén en contra de que la Comunitat Valenciana reciba lo que se merece".
"Hoy quiero repetir aquí las 5 cuestiones básicas que le trasladé al presidente del Gobierno en mi reunión del pasado miércoles y que creo que son fundamentales para avanzar como sociedad. Cinco cuestiones en las que tiene el Gobierno de España mi compromiso personal de dejar a un lado el ruido y trabajar juntos para hacer avanzar a mi tierra".
"Hacer avanzar a la Comunitat Valenciana es una tarea que sólo podemos hacer juntos. No se puede entender el progreso de la Comunitat Valenciana sin el progreso de Alicante, Castellón y Valencia.
No hay progreso sólo de Alicante, solo de Valencia o solo de Castellón: hay progreso de todos los valencianos. Esa es la perspectiva del Consell que presido. Un gobierno cercano, útil y que mira al futuro con esperanza y optimismo".
Urgencias médicas
"Para mejorar la calidad asistencial de nuestra Sanidad -porque ése es el propósito de aligerar la carga en urgencias- propuse la creación de Centros de Atención a Urgencias 24 horas (CAU24) en municipios de más de 50.000 habitantes. Y hoy puedo anunciar que también estamos avanzando en esta propuesta.
Durante el 2026 se pondrán en funcionamiento los 9 CAU24 de la provincia de Alicante, empezando por los dos con los que contará la ciudad de Alicante, y siguiendo por los que se pondrán en marcha en Elx, Benidorm, Elda, Torrevieja, Orihuela, Alcoy y San Vicente del Raspeig".
