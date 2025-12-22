Pérez Llorca: "La vivienda no es un lujo y hemos de garantizarla"

"Diálogo, respeto y compromiso al servicio de todos los alicantinos, y de los más de cinco millones de habitantes de la Comunitat Valenciana. Y ese diálogo, ese respeto y ese compromiso deben servir para que de verdad se cumpla mi convicción política: juntos avanzamos".

Así ha zanjado su ponencia el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este lunes en el Club INFORMACIÓN.