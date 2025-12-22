Educación
Se disparan los casos de ansiedad del profesorado
Cuatro de cada diez conflictos son con los alumnos y uno de cada tres, con los padres
Cristina García
Van a clase con ansiedad, con el ánimo por los suelos, para enfrentarse a una aula en la que unos pocos les hacen la vida imposible, con mal comportamiento, insultos constantes e incluso amenazas. El problema, además, trasciende al centro, pues las familias suponen, en muchos casos, otro foco de conflicto. Lo dice el Defensor del Profesor del sindicato Anpe, que el pasado curso atendió un 31,3 % más de casos.
La cifra, presentada recientemente en su informe anual, confirma una tendencia que evidencia el incremento de los conflictos, los problemas de convivencia y las situaciones que viven muchos docentes en su día a día, y a las que el Consell quiere poner coto con el nuevo Plan Conviure, en el que se tipifican como faltas graves los insultos y las amenazas y se abordan como atentados contra la autoridad y agravante; y que lleva a una tolerancia cero al acoso y ciberacoso y unifica el uso del móvil en el centro.
«Las cifras de acoso, ciberacoso y agresiones a profesorado nos han obligado a actuar», explicó Xaro Escrig, directora general de Inclusión Educativa. Sin embargo, la principal medida es un refuerzo de la autoridad del profesorado: los insultos, agresiones u ofensas al maestro serán faltas graves.
Este clima de conflictividad tiene un impacto directo en la salud del personal docente. El informe de Anpe revela una escalada de los casos atendidos, un 31,3 %, y que los docentes que manifiestan ansiedad se han disparado respecto al curso anterior:suponen ya el 90,5 % de las consultas, mientras que también aumentan los casos de depresión (14,3 %), aunque se reducen las bajas laborales, lo que apunta a que muchos profesionales permanecen en el aula «pese a su deterioro emocional», dicen.
El estudio advierte de que cada profesor sufre una media de 2,4 conflictos por curso. Aunque Secundaria sigue concentrando la mayoría de los casos (57,1%), empiezan a aparecer situaciones relevantes en Infantil, Primaria, FP y otras enseñanzas, lo que demuestra que los problemas de convivencia y las agresiones a la autoridad docente ya no son exclusivos de ESO y Bachiller. Asimismo, el sindicato también vincula estos conflictos con la sobrecarga burocrática, las elevadas ratios, la falta de recursos humanos y materiales y el insuficiente apoyo institucional.
El documento detecta un aumento de los conflictos con las familias, especialmente por las notas y faltas de respeto, viéndose a menudo cuestionados en su labor y capacidad docente. Y en este sentido, en cuanto a la respuesta institucional, solo una parte afirma haber contado con el respaldo de la inspección.
