Gandia vuelve a resultar agraciada con 60.000 euros de otro quinto premio: el 61366

Otro quinto premio de la Lotería de Navidad 2025 ha caído en Gandia con el 61366, que ha salido a las 11.48 horas y ha estado muy repartido por toda la geografía española.

En la capital de la Safor, la administración de loterías nº 10, sita en el Paseo Germanías, ha vendido una serie de este numero afortunado, que entrega 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo. Así, han sido 60.000 euros lo que la suerte ha dejado en Gandia con este 61366.

El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo.