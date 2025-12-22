Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gandia vuelve a resultar agraciada con 60.000 euros de otro quinto premio: el 61366

La administración nº 10 ha vendido una serie en el Paseo Germanías

Alegría en una administración de lotería española que ha vendido uno de los premios de la Lotería de Navidad 2025.

Alegría en una administración de lotería española que ha vendido uno de los premios de la Lotería de Navidad 2025. / Adrián Irago/EP

Marga Vázquez

València

Otro quinto premio de la Lotería de Navidad 2025 ha caído en Gandia con el 61366, que ha salido a las 11.48 horas y ha estado muy repartido por toda la geografía española.

En la capital de la Safor, la administración de loterías nº 10, sita en el Paseo Germanías, ha vendido una serie de este numero afortunado, que entrega 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo. Así, han sido 60.000 euros lo que la suerte ha dejado en Gandia con este 61366.

