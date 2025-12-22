Una peña del Athletic y los trabajadores de una residencia ganan 9,6 millones en Alcoi

La peña alcoyana del Athletic Club de Bilbao y los trabajadores de la residencia de ancianos y centro de día Emilio Sala de esta misma localidad alicantina se han repartido 9,6 millones de euros del quinto premio 18.669, el último de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

La administración 3 de Alcoi, ubicada en la calle Santo Tomás, 3, ambas entidades han adquirido las 160 series de este número; cada uno de los décimos ha sido agraciado con 6.000 euros.

160 series

Así que el número 18.669 ha recaído sobre todo en Alcoy, mientras que en la administración número 1 de Las Torres de Cotillas (Murcia) llevaban 25 series. Además, en San Vicente del Raspeig, también en Alicante, llevaban 5 series y en Algemesí, 1 serie. Junto con las regiones levantinas, la administración número 26 de Granada cuenta con 7 series.

El número fue cantado a las 13.27 horas en el noveno alambre de la novena tabla. Fidelia Sañaba Mangue y Camila Isabella Cartagena Santos han extraído número y premio, y Abigail Sañaba Mangue y Alondra María Paz Coveñas Torres han extraído las bolas.

47,3 millones