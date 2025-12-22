Mislata celebra una serie del cuarto premio: 20.000 euros el décimo

A las 10:21 se ha hecho real el cuarto premio. Ha sido la hora en la que el encargado de Loterías y Apuestas del Estado ha traído hasta la administración número 2 de Mislata, La Mágica, el cartel donde avisan que aquí se ha repartido el ‘78477’, cuarto premio agraciado con 200.000 euros la serie.

Es precisamente siete décimos de esa serie los que se han repartido en este establecimiento, donde cada décimo son 20.000 euros. Entre gritos de “Viva La Mágica”, los administradores del establecimiento han celebrado la noticia.

Pablo Tortosa es el administrador y explica que ha repartido, con los siete décimos vendidos, 140.000 euros. “Se vendieron todos online y los tres que sobraron, se devolvieron a la sede general”, explicaba Levante-EMV.

El ‘78477’ no es un número al que esté abonado la administración pero se ha celebrado como sí lo fuera, entre confetti y champán. “Llevamos cinco años repartiendo premios, en total han sido 16, entre ellos el Gordo y el Niño hace dos años”, señala Tortosa. “Repartir esos premios es la mayor recompensa después de un esfuerzo muy grande por parte de los siete miembros del equipo; cuando me quedé con esta administración empezamos tres personas y ahora ya somos siete”, señala.

Este año además es especial porque La Mágica de Mislata celebrará su 42 aniversario. Solo cabe esperar que en el día de hoy repartan otro Gran Premio más.