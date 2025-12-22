La jueza de la dana sobre la principal coartada de Mazón para el 29-O: "El tiempo que pudo pasar el 'president' en el Palau debió de ser escasísimo"

La magistrada de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra rechaza en uno de los dos autos dictados hoy y notificados a las partes citar a declarar a la jefa de servicios del Palau de la Generalitat como solicitaba la acusación popular que ejerce Compromís, bajo la dirección letrada de Armand Galán.

Una citación que la magistrada descarta porque "atendiendo a la secuencia temporal de dicha tarde, el tiempo que pudo pasar el president de la Generalitat [Carlos Mazón] en el Palau debió de ser escasísimo", señala la magistrada. Cabe recordar que en las ocho versiones facilitadas por Carlos Mazón sobre la sobremesa del 29-O, en la primera su equipo de comunicación aseguraba que a las 18 horas ya estaba en el Palau de la Generalitat. Aunque tras la declaración de la periodista con la que comió ese día y tras las dos informaciones publicadas en exclusiva por Levante-EMV sobre el trayecto que ambos hicieron desde El Ventorro hasta el aparcamiento de la Glorieta y que Maribel Vilaplana lo condujo en su coche al Palau de la Generalitat, la investigación judicial pudo confirmar que la consultora de comunicación pagó el estacionamiento a las 19.47 horas.

El abogado de Compromís solicitaba citar a la Jefa de Servicios del Palau de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 para que testificara sobre dos cuestiones. Una sobre las cámaras de seguridad del Palau para saber si "fueron borradas respecto del contenido existente ese día" y para que "explique si dicho borrado se produjo por la superación del plazo legal o por otro tipo de mandato, pero sobre todo si hay alguna forma de obtener dicha información a pesar del supuesto borrado, con el objetivo de que pueda ser obtenida a través de un requerimiento con causa justificada".

Unos datos que, según el letrado, "responden al nombre de archivos CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) y tienen un almacenamiento, archivos back up, almacenamiento en nube o copias de seguridad similares a los archivos informáticos, por lo que no podría descartarse la posibilidad de obtener dicha información por vía de recuperación de datos".

Y también consideraba relevante la testifical de la jefa de Servicios del Palau de la Generalitat para que confirmara "la información que le conste sobre la entrada y salida del Palau del señor Carlos Mazón -en horario de tarde-, al ser un elemento discutido y contrariado por diversos testigos, incluso por el propio Mazón en varias de sus intervenciones".