La Lotería de Navidad deja una lluvia de casi 3 millones en Valencia: los premios han estado muy repartidos

Valencia ha sido una de las provincias más afortunadas en la Lotería de Navidad 2025. Aunque no ha sido aquí donde ha caído el Gordo de Navidad, sí lo han hecho otros muchos de los grandes premios de este tradicional sorteo. En total, la provincia de Valencia ha recibido una lluvia de casi tres millones de euros (2.946.000 euros) que han estado muy repartidos.

Las localidades más afortunadas en cuanto a cantidad de dinero han sido Gandia, Alzira y Manises, aunque la Lotería de Navidad también ha dejado un buen pellizco en Mislata, Alaquàs y València.

A continuación, los municipios de Valencia donde la Lotería de Navidad ha dejado algún premio hoy:

Tercer premio

Ha sido para el 90693 y ha dejado cantidades millonarias en Valencia. Los lugares donde ha caído son estos:

Gandia : 660.000 euros al vender una serie y dos décimos del número afortunado. La serie se vendió en la administración nº10, en el Paseo Germanías (500.000 euros) y los dos décimos, en la administración nº8, en la calle Madrid

: 660.000 euros al vender una serie y dos décimos del número afortunado. La serie se vendió en la administración nº10, en el Paseo Germanías (500.000 euros) y los dos décimos, en la administración nº8, en la calle Madrid Alzira : 500.000 euros al vender una serie. Administración: nº5, en el centro comercial Carrefour

: 500.000 euros al vender una serie. Administración: nº5, en el centro comercial Carrefour Manises : 500.000 euros al vender una serie. Administración: nº3, en la avenida dels Tramvies

: 500.000 euros al vender una serie. Administración: nº3, en la avenida dels Tramvies Alaquàs: 50.000 euros al vender un décimo. Administración: nº1, en la avenida Blasco Ibáñez

Benissanó : 50.000 euros al vender un décimo en la administración de la calle Virgen del Fundamento

: 50.000 euros al vender un décimo en la administración de la calle Virgen del Fundamento Mislata: 50.000 euros al vender un décimo en la administración de la calle San Antonio

Brindis en la administración de lotería de Mislata donde se ha vendido un cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025. / Germán Caballero

Cuartos premios

Los dos cuartos premios han tocado con su suerte la provincia de Valencia. Esto es lo que ha tocado en la cada municipio:

València : 200.000 euros al vender una serie del 78477. Administración: nº92, en la calle Padre Vicent

: 200.000 euros al vender una serie del 78477. Administración: nº92, en la calle Padre Vicent Mislata : 200.000 euros al vender una serie del 78477. Administración: nº2, en la calle Poeta Miguel Hernández

: 200.000 euros al vender una serie del 78477. Administración: nº2, en la calle Poeta Miguel Hernández Alaquàs : 200.000 euros al vender una serie del 78477. Administración: nº1, en la avenida Blasco Ibáñez

: 200.000 euros al vender una serie del 78477. Administración: nº1, en la avenida Blasco Ibáñez Manises: 200.000 euros al vender una serie del 25508. Administración: nº3, en la avenida dels Tramvies

Quintos premios

Han sido varios los que han desperdigado la suerte por la provincia de Valencia y, con ella, una gran cantidad de dinero. Estas han sido las localidades afortunadas:

Gandia : 60.000 euros al vender una serie del 61366. Administración: nº 10, en el Paseo Germanías

: 60.000 euros al vender una serie del 61366. Administración: nº 10, en el Paseo Germanías Algemesí : 60.000 euros al vender una serie del 18669. Administración: nº 3, en la calle Marqués de Campo

: 60.000 euros al vender una serie del 18669. Administración: nº 3, en la calle Marqués de Campo Alaquàs : 60.000 euros al vender una serie del 23112. Administración: nº1, en la avenida Blasco Ibáñez

: 60.000 euros al vender una serie del 23112. Administración: nº1, en la avenida Blasco Ibáñez Alfara del Patriarca : 60.000 euros al vender una serie del 23112. Administración: nº1, en la calle Doctor Navarro

: 60.000 euros al vender una serie del 23112. Administración: nº1, en la calle Doctor Navarro Manises : 60.000 euros al vender una serie del 23112. Administración: nº3, en la avenida dels Tramvies

: 60.000 euros al vender una serie del 23112. Administración: nº3, en la avenida dels Tramvies Alaquàs : 12.000 euros al vender dos décimos del 77715. Administración: nº1, en la avenida Blasco Ibáñez

: 12.000 euros al vender dos décimos del 77715. Administración: nº1, en la avenida Blasco Ibáñez Manises : 18.000 euros al vender tres décimos del 77715. Dos en la administración de la calle Ribarroja (12.000 euros), y uno en la nº3, en la avenida dels Tramvies (6.000 euros)

: 18.000 euros al vender tres décimos del 77715. Dos en la administración de la calle Ribarroja (12.000 euros), y uno en la nº3, en la avenida dels Tramvies (6.000 euros) Xirivella: 6.000 euros al vender un décimo del 77715. Administración: nº3, en Camí Nou

El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo.