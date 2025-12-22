La Lotería de Navidad deja una lluvia de casi 3 millones en Valencia: los premios han estado muy repartidos
Entre las localidades más afortunadas están Gandia, Alzira y Manises, aunque también ha dejado buenos pellizcos en Mislata, Alaquàs y la capital del Túria
Valencia ha sido una de las provincias más afortunadas en la Lotería de Navidad 2025. Aunque no ha sido aquí donde ha caído el Gordo de Navidad, sí lo han hecho otros muchos de los grandes premios de este tradicional sorteo. En total, la provincia de Valencia ha recibido una lluvia de casi tres millones de euros (2.946.000 euros) que han estado muy repartidos.
Las localidades más afortunadas en cuanto a cantidad de dinero han sido Gandia, Alzira y Manises, aunque la Lotería de Navidad también ha dejado un buen pellizco en Mislata, Alaquàs y València.
A continuación, los municipios de Valencia donde la Lotería de Navidad ha dejado algún premio hoy:
Tercer premio
Ha sido para el 90693 y ha dejado cantidades millonarias en Valencia. Los lugares donde ha caído son estos:
- Gandia: 660.000 euros al vender una serie y dos décimos del número afortunado. La serie se vendió en la administración nº10, en el Paseo Germanías (500.000 euros) y los dos décimos, en la administración nº8, en la calle Madrid
- Alzira: 500.000 euros al vender una serie. Administración: nº5, en el centro comercial Carrefour
- Manises: 500.000 euros al vender una serie. Administración: nº3, en la avenida dels Tramvies
- Alaquàs: 50.000 euros al vender un décimo. Administración: nº1, en la avenida Blasco Ibáñez
- Benissanó: 50.000 euros al vender un décimo en la administración de la calle Virgen del Fundamento
- Mislata: 50.000 euros al vender un décimo en la administración de la calle San Antonio
Cuartos premios
Los dos cuartos premios han tocado con su suerte la provincia de Valencia. Esto es lo que ha tocado en la cada municipio:
- València: 200.000 euros al vender una serie del 78477. Administración: nº92, en la calle Padre Vicent
- Mislata: 200.000 euros al vender una serie del 78477. Administración: nº2, en la calle Poeta Miguel Hernández
- Alaquàs: 200.000 euros al vender una serie del 78477. Administración: nº1, en la avenida Blasco Ibáñez
- Manises: 200.000 euros al vender una serie del 25508. Administración: nº3, en la avenida dels Tramvies
Quintos premios
Han sido varios los que han desperdigado la suerte por la provincia de Valencia y, con ella, una gran cantidad de dinero. Estas han sido las localidades afortunadas:
- Gandia: 60.000 euros al vender una serie del 61366. Administración: nº 10, en el Paseo Germanías
- Algemesí: 60.000 euros al vender una serie del 18669. Administración: nº 3, en la calle Marqués de Campo
- Alaquàs: 60.000 euros al vender una serie del 23112. Administración: nº1, en la avenida Blasco Ibáñez
- Alfara del Patriarca: 60.000 euros al vender una serie del 23112. Administración: nº1, en la calle Doctor Navarro
- Manises: 60.000 euros al vender una serie del 23112. Administración: nº3, en la avenida dels Tramvies
- Alaquàs: 12.000 euros al vender dos décimos del 77715. Administración: nº1, en la avenida Blasco Ibáñez
- Manises: 18.000 euros al vender tres décimos del 77715. Dos en la administración de la calle Ribarroja (12.000 euros), y uno en la nº3, en la avenida dels Tramvies (6.000 euros)
- Xirivella: 6.000 euros al vender un décimo del 77715. Administración: nº3, en Camí Nou
¿En qué lugares de Valencia ha tocado la Lotería de Navidad 2025?
La suerte ha hablado y ha repartido millones con la Lotería de Navidad de este año. Consulta qué premios ha dejado en tu municipio.
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en València ciudad?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alaquàs?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Manises?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Torrent?
- ¿Donde ha tocado la Lotería de Navidad en Xirivella?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Paterna?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Quart de Poblet?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Mislata?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alfara del Patriarca?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alfafar?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Paiporta?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Catarroja?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Sagunt?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Gandia?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alzira?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Algemesí?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Carlet?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Sueca?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Xàtiva?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Ontinyent?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Albaida?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Requena?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Utiel?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Moraira?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Benidorm?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Alicante?
Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: todos los premios
El 22 de diciembre es el gran día: el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y el verdadero arranque de las fiestas natalicias. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo y ser testigo de dónde cae cada premio y si toca cerca de ti. Este año, la Comunitat Valenciana se ha gastado más de 2,2 millones de euros en la Lotería de Navidad con el objetivo claro de hacerse con el Gordo de Navidad 2025 o alguno de los grandes premios del sorteo. ¿Qué harías tú con tanto dinero si te toca? Consulta aquí todos los premios de la Lotería de Navidad y los lugares de Valencia donde la suerte ha repartido premios.
- Aemet lanza un aviso naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia para esta noche
- La Aemet lo confirma: Nieve en Valencia a partir de los 600 metros
- Mazón llega tarde a las Corts y se pierde el debate por el que cobra como portavoz en comisión
- Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
- Expertos en Meteorología anuncian la llegada de un tren siberiano que puede dejar nieve en Valencia: estos serán los días y las zonas de las nevadas
- La diputación concede al Arzobispado 780.000 euros con el voto en contra de Compromís
- Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad