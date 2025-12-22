Mazón dimitió dejando sin ejecutar la mitad del presupuesto dana

La anomalía institucional en la que ha vivido instalada la Generalitat desde la dana, incluido el retraso en aprobar los presupuestos autonómicos, prácticamente en junio pasado, está dilatando el despliegue de los proyectos de reconstrucción. Con los datos del 31 de octubre, a falta de dos meses para final del año y coincidiendo con el anuncio de dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat, el Consell ha ejecutado solo 1.123 millones, el 47% de los 2.364 millones previstos para la reconstrucción tras la catástrofe del 29 de octubre de 2024, lo que se conoce como la "capa dana" del presupuesto.

Así se desprende de los últimos datos de ejecución presupuestaria, que revelan que se han pagado 850 millones, el 36 %, y que quedaban por desplegar 1.241 millones más. Cabe recordar que Carlos Mazón anunció su salida en esos días, el 3 de noviembre. Por tanto, se marchó con más de la mitad del presupuesto por ejecutar.

Toni Gaspar, portavoz adjunto del PSPV, señala que las cifras de la Conselleria de Hacienda “certifican que Mazón no estuvo a la altura el día de la peor tragedia que hemos sufrido los valencianos y tampoco ha estado a la altura de la recuperación económica y social que necesitaba la Comunitat Valenciana”.

Y añade: “Es escandaloso que, a falta de dos meses, no haya sido capaz de ejecutar ni la mitad de los recursos que, por cierto, ha puesto a disposición de la Generalitat el Gobierno de España”. Gaspar se refiere a los 2.364 millones de préstamo a interés cero que el Gobierno hizo a la Generalitat en marzo pasado.

Cabe recordar que el propio Consell ya trasladó a la Autoridad Fiscal que la previsión de ejecución de este año no superaría los 1.700 millones. La expectativa de la propia Airef era aún más baja, de unos 1.400 millones.

Por departamentos

Entrando al detalle de la ejecución, uno de los departamentos que tira del despliegue de fondos es la Conselleria de Hacienda, que ha gastado 351 millones, más incluso de los 320 presupuestados. Este elevado nivel de ejecución se debe a que esta conselleria ha sido la encargada de otorgar las ayudas a los vehículos, un aspecto en el que la administración sí ha sido ágil, incluso aumentando la partida, lo que ha inflado los datos de ejecución.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio es otra de las que ha avanzado a buen ritmo en el despliegue de la inversión. De los 494 millones previstos hay obligaciones reconocidas por valor de 296 millones, un 60 % del total. El departamento de Martínez Mus, encargado por ejemplo de la reconstrucción de carreteras, ha mejorado el nivel global de ejecución.

Colegios y centros de salud

Con todo, las consellerias de contenido social están teniendo un bajo nivel de ejecución. La de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, por ejemplo, tenía presupuestado para 2025 dentro de la "capa dana" unos 206 millones de euros, de los que solo se han puesto en marcha 28,7 millones, menos del 14 %. En el apartado en concreto de infraestructuras educativas (58 millones estimados) no llega ni al 10 % a 31 de octubre.

Por parte de la conselleria de Sanidad, la ejecución se queda en el 21 % de los 16,5 millones presupuestados. Respecto a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que tenía asignados casi 139 millones de euros, las obligaciones reconocidas no superan los 20 millones, menos de un 15 %. Solo se han puesto en marcha 3,4 de los 74 millones preparados para ayudas e inversiones en vivienda en la zona dana a fecha de 31 de octubre.

“El PP no sabe gestionar los recursos de los valencianos, todos los parámetros muestran que empeoran todos respecto al botánico. Todos”, lamenta Toni Gaspar. "Es un fracaso total y absoluto del que los valencianos deberíamos tomar nota y aprender lecciones: confiar en partidos irresponsables que se han abrazado al negacionismo y en políticos incompetentes tiene consecuencias", concluye.