El PPCV exige a Diana Morant explicaciones tras el registro del CNIO por amaño de contratos millonarios

Agentes de la UDEF se han personado este lunes en la sede del CNIO para requerir documentación en relación con la denuncia que investiga la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la contratación pública.

Pastor ha destacado en un comunicado que este "escándalo salpica directamente al Ministerio de Morant", y ha criticado que hasta la fecha, "aunque ya se han conocido diferentes actuaciones, la ministra y dirigente del PSPV no ha dado ninguna explicación".

"No puede ser que el PSOE y las administraciones que gobierna se conviertan en la tapadera ideal de golfos, corruptos y manirrotos", ha manifestado el diputado, quien ha apuntado que Morant "es una pieza más en todo este engranaje" y cree que "debe contar todo lo que sepa sobre este asunto si no quiere ser cómplice de la corrupción que ha campado a sus anchas bajo su mandato".

Ha lamentado que "estas anomalías no son un hecho aislado", ya que el CNIO, ha destacado, "ha sido noticia por otros escándalos como el posible desvío de casi tres millones de euros para comprar obras de arte".

En este sentido, ha afirmado que "la nefasta gestión de Morant" en este organismo de investigación contra el cáncer es "un reflejo claro del sanchismo, que también en la Comunitat Valenciana prioriza el cálculo político y el amiguismo por encima de las necesidades y del bienestar de la ciudadanía".

Por todo ello, Pastor ha insistido en la urgencia de que la ministra y dirigente del PSPV dé todas las explicaciones posibles y aclare su papel en este escándalo.

"Más allá de palabras huecas, Morant debe asumir responsabilidades y dejar de encubrir a quienes utilizan el dinero de la lucha contra esta enfermedad para su beneficio propio", ha concluido.